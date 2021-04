"On a beau être fatigués, il n'y a pas d’essoufflement" : trois semaines d'occupation à l'opéra de Nantes

Les intermittents, artistes, techniciens et autres travailleurs du monde du spectacle qui occupent le théâtre Grasnier, à Nantes, depuis le 10 mars, ont fait les comptes : ils ont atteint 507 heures d'occupation des lieux ce mercredi 31 mars. Un chiffre hautement symbolique dans le monde du spectacle. "_Ce sont les fameux 507 heures dont on a besoin pour accéder au régime intermittent, ce qui permet de continuer à pratiquer notre métier avec cette sécurisation de salair_e", explique Angélique, comédienne et metteuse en scène.

Avec la mise à l'arrêt du monde de la culture, les intermittents n'ont aucun espoir d'atteindre ces 507 heures et réclament donc, en raison des incertitudes sanitaires, la reconduction de l'année blanche qui leur a été accordée par le gouvernement et qui doit prendre fin au mois d'août.

"On a beau être fatigués, il n'y a pas d’essoufflement de la lutte, au contraire on commence à s'organiser de façon nationale, chaque jour de nouvelles personnes arrivent donc le moral de la lutte est fort bon", assure Angélique. Environ 70 théâtres sont actuellement occupés en France.

L'agora, un rendez-vous quotidien d'expression

Ils sont une vingtaine à dormir sur place la nuit, sous les strapontins, et une cinquantaine à occuper les lieux pendant la journée avec un programme très précis chaque jour. Le point d'orgue de ces journées de lutte, "l'agora" se déroule chaque jour entre 13 heures et 14 heures 30 devant les marches du théâtre. Un micro est disponible pendant ce laps de temps à qui souhaite jouer de la musique, lire un texte ou simplement s'exprimer.

"Nous avons des témoignages de personnes qui sont souvent dans des situations de détresse et qui ont le courage de venir s'exprimer", relate Noémie, responsable d'actions culturelles dans une salle de spectacle. "Ce sont des moments très poignants", explique-t-elle.