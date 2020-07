A Belfort, il y a comme un air de vacances sur la place d'Armes

Beaucoup de Francs-comtois vont rester dans la région cet à cause de l'épidémie de COVID-19. Pour compenser, ils sont nombreux à profiter des animations dans le centre de Belfort où des palmiers, du sable et des parasols ont fait leur apparition, pour le plaisir des petits et des plus grands.

Fanions bleu blanc rouge, palmiers en pots et parasols : la place d'Armes de Belfort prend des airs de Côte d'Azur. Comme beaucoup de Belfortains ne partiront pas se ressourcer loin du Nord Franche-Comté cet été, la "plage" du centre-ville est plébiscitée par tous.

Pour le plus grand plaisir des enfants

A l'ombre du kiosque, trois petits Belfortains sont ravis de passer l'après-midi. "J'ai fait une activité mandala et maintenant, je vais faire une activité travaux", énumère Ilona. "J'ai fait des châteaux de sable et je vais jouer", se réjouit Théo. "On s'est bien amusés", conclut Chloé, sourire aux lèvres. Comme ils ne partent pas en vacances cet été, ils viennent se défouler dans le bac à sable.

C'est aussi une bouffée d'air estival pour les parents comme Hélène, qui a amené son fils William : "Entre le carrousel et la plage de sable, il y a vraiment de quoi occuper les enfants !", salue la mère de famille. Et ce décor de station balnéaire ferait presque illusion : "Disons qu'avec le soleil et les fanions qui pendent au vent... C'est pas la Côte d'Azur mais c'est vraiment super chouette !".

Plus de 300 activités tout l'été

Soraya, elle, est attablée à la terrasse d'un café, assise dans une chaise longue à siroter un jus d'ananas au bord du vaste bac à sable de la place. Moment d'évasion : "Ça nous fait du bien de voir un petit peu de sable et parasols ! On y croit !", dit-elle en riant. Elle en profite même pour faire croire qu'elle est en bord de mer. "Elle est rentrée dans le sable, elle s'est prise en photo et elle nargue ses collègue !", dénonce une amie assise à côté d'elle.

Si vous voulez vous aussi un moment de vacances à proximité, la "plage" de Belfort restera en place jusqu'au 30 août tout comme plus de 300 activités.