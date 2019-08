A Besançon, la citadelle ouvre ses portes aux photographes amateurs pour immortaliser le lever et le coucher du soleil

Besançon, France

A vos photos ! Jusqu'à la fin septembre, la citadelle de Besançon reste ouverte le soir et le matin pour permettre aux photographes amateurs d'immortaliser la beauté des lieux, et de la vue : du haut des remparts, en passant par la cour principale et la Tour de la Reine, la vue est imprenable sur Besançon, le Doubs et les collines environnantes.

Seule une trentaine de visiteurs peuvent entrer © Radio France - Marianne Naquet

Pour les visiteurs autorisés à pénétrer, c'est un moment magique. "Regardez cette douceur, les nuages dorés là-bas...C'est absolument magnifique, que du bonheur", s'exclame Joëlle, une passionnée de photos. Chacun a apporté son matériel. Le long des remparts, des pieds d'appareils photos sont positionnés, prêts à obtenir le meilleur cliché. Chacun y va de ses réglages : "C'est plus compliqué de photographier le coucher de soleil que le lever car on maîtrise beaucoup moins la lumière", explique Corentin, qui bombarde le ciel.

20h54, le coucher de soleil débute tout juste du haut du rempart ouest © Radio France - Marianne Naquet

Des techniques pour avoir la photo parfaite

L'heure est à la concentration quand les 20h50 sonnent. Le coucher de soleil commence : première phase, l'heure dorée, lorsque les ombres s'allongent, la lumière se dore et le ciel rougit. Seconde phase, l'heure bleue, où le ciel est beaucoup plus foncé que pendant le jour. Certains mettent des filtres pour avoir la meilleure lumière parfaite, d'autres pensent déjà au logiciel qu'ils vont utiliser pour améliorer la photo. Corentin a une technique imparable, il superpose deux clichés, un où la ville est plus claire, le second où le ciel rougit pour obtenir une photo non floue.

Une invitation au rêve

Pour Hadrien, 18 ans, qui rêve de devenir photographe, c'est même émouvant. "On se sent tout petit, ça nous fait rêver, on a presque envie de partir à l'aventure", raconte le lycéen. Le premier geste qu'il fera en rentrant chez lui, c'est évidemment trier les photos pour ensuite mettre les meilleures sur les réseaux sociaux. En tout cas, la direction de la citadelle est claire : les clichés réalisés sont réservés à usage personnel exclusivement, aucune utilisation professionnelle ou commerciale n'est possible.

21h04, en pleine "heure dorée" © Radio France - Marianne Naquet

Si vous voulez admirer le lever du soleil, c'est ce samedi 17 août, aux environs de 6h. Tarif : sept euros, il faut réserver sur le site de la citadelle. Pour le coucher du soleil, prochaine visite le 27 septembre de 20h à 23h.