A Besançon, la maison de Colette sera ouverte de façon exceptionnelle fin juin

Besançon, France

La municipalité de Besançon propose à chacun de "marcher dans les pas de Colette et de sa retraite". Pour cela, elle ouvre exceptionnellement la maison de l'écrivaine les 22 et 23 juin. La Ville proposera une présentation de la maison et de ses différents occupants, de Colette aux Boutterin, mais aussi des visites guidées du parc et du verger en compagnie de l’équipe des espaces verts. Des espaces de lecture seront aménagés pour découvrir ou redécouvrir l'oeuvre de Colette.

"La retraite sentimentale", de Colette, écrite à Besançon

Bourguignonne de naissance, Colette a séjourné pendant sept ans dans cette demeure achetée par son mari en 1900. Elle y venait six mois par an. C'est ici qu'elle a écrit "La retraite sentimentale". Reprise ensuite par la famille d’architectes Boutterin, la maison des Montboucons est propriété de la Ville de Besançon depuis 2001. Elle est située dans un parc de plus de trois hectares.

Colette a été élue en 1945 à l’académie Goncourt, qu’elle a présidé de 1949 à 1954. Ses cinq romans mettent en scène une adolescente puis une femme qui lui ressemblent : la série des Claudine. Le premier - "Claudine à l’école" - a été publié en 1900. Il sera suivi de "Claudine à Paris", "Claudine en ménage" et "Claudine s’en va". La série se clôt sur "La retraite sentimentale" (1907).

Ouverture de la maison de Colette :

samedi 22 juin de 14h à 18h

dimanche 23 juin de 10h à 18h

Maison Colette, 41 chemin des Montboucons à Besançon.