A Biard, les saveurs du monde à découvrir dans un festival de nourriture de rue

Non loin de l'aéroport de Poitiers, à Biard, se déroule jusqu'à dimanche 22 août le premier Festival Street Food, un évènement consacré à la nourriture de rue. Des stands et des caravanes proposent des burgers, des crêpes ou des samoussas... Et beaucoup de plats asiatiques : "les rois de la street food" selon Nadège Merlin, la gérante du bar Le Mana et initiatrice du festival.

Des plats d'Asie, de La Réunion...

"A Bangkok en Thaïlande, j'ai adoré les odeurs et les saveurs qu'on peut trouver dans la rue" explique Nadège Merlin. "Il y a plein de charriots de nourritures, c'est vraiment dans les mœurs !" C'est donc lors de son voyage en Asie qu'elle a eu l'idée du festival. "Et j'ai voulu reproduire la même chose ici !"

Pour cela, elle a fait le tour des marchés en quête de restaurateurs. Parmi eux, Aurélie, du stand de street food réunionnaise Aux 974 Saveurs. Le festival est une vraie opportunité pour le commerce : "On essaie de se lancer. Mais le problème avec la nourriture réunionnaise, c'est que les gens ne connaissent pas trop !" explique Aurélie. "Ils n'osent pas toujours goûter des trucs nouveaux. Ici, on espère que le bouche-à-oreille va marcher." Parmi les autres saveurs rares à découvrir : les insectes grillés, ou tout simplement les crêpes chinoises proposées par le stand Jian Bing.

L'évènement se déroule dans le grand espace du bar Le Mana, à Biard. © Radio France - Solène Gardré

Des visiteurs heureux, mais pas si nombreux

A cause du mauvais temps et du pass sanitaire, "il n'y a pas autant de monde qu'on espérait" note Nadège Merlin. Pas de quoi inquiéter la gérante pour autant, notamment car les soirs restent animés.

Les visiteurs justement, sont ravis. Comme Nathalie, habituée du bar, qui elle connaît bien la street food réunionnaise. "J'étais curieuse, j'ai fait plusieurs fois des vacances là-bas" explique cette poitevine.

Julian, le fils des gérants, est très enthousiaste : "J'adore les sushis, les burgers..! Les crêpes chinoises, c'est spécial, mais c'est bon aussi" rigole-t-il. "Mais justement, l'idée c'est de tester plein de saveurs" sourit Nadège Merlin.

L'accès au bar Le Mana est gratuite et le pass sanitaire est obligatoire à l'entrée. Le festival propose également des concerts, des stands d'artisans et des châteaux gonflables pour les enfants.