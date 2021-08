Chinon : à bientôt 100 ans, le cinéma Le Rabelais s'offre une salle toute neuve et un projet d'extension

A un mois de la réouverture, l'unique salle du cinéma le Rabelais à Chinon n'est encore qu'un vaste chantier rempli d'échafaudages et de plaques d'isolants. "Dans un mois, on retrouvera des fauteuils, un écran, des murs finis, des luminaires et toute la magie du cinéma", promet Gilles de Laage, le président de l'association qui dirige l'établissement.

Un grand écran de 8 mètres de long

Fermé depuis le 15 juin, ce cinéma associatif doit rouvrir et reprendre ses projections dans cette salle toute neuve le 29 septembre à l'occasion du festival "Cinéma d'ici et d'ailleurs".

Les spectateurs profiteront d'un écran tout neuf et 20% plus grand que le précédent. "Il passe de 21 à 27 m2 et fera 8 mètres de long", explique Gilles de Laage. C'est son association qui a dépensé les 45 000 euros pour s'offrir ce grand écran.

Dans une salle qui n'est encore qu'un vaste chantier, Gilles de Laage et Daniel Bigot qui président l'association cinéma du Rabelais, entourent Jean-Luc Duchesne adjoint à la culture à la ville de Chinon © Radio France - François Desplans

Mais le but premier de ces travaux était surtout d'en finir avec les nuisances sonores dont se plaignent les voisins immédiats du cinéma. Faute d'une isolation phonique suffisante. "Cette salle est bientôt centenaire, et à force de faire de bric et de broc, c'est vrai qu'on n'était pas dans l'isolation maximum de ce qu'on sait faire aujourd'hui et qu'il était important de faire ça de fond en comble", reconnaît Jean-Luc Duchesne, l'adjoint au maire de Chinon chargé de la culture.

Le Rabelais possède la dernière salle de cinéma du département qui conserve un balcon", Gilles de Laage

Nouvelle isolation phonique donc, mais aussi isolation thermique, nouveaux sièges, nouvelle moquette... Des travaux chiffrés à 250 000 euros, entièrement financés par la ville de Chinon, propriétaire du bâtiment. Mais l'atmosphère du lieu ne sera pas chamboulé. Surtout pas. Le rouge dominera toujours et pour le public, la salle conservera son parterre et son balcon. " C'est la dernière salle de cinéma du département qui conserve un balcon. On conserve aussi les éclairages un peu art nouveau et tout ce décor-là reste", promet Gilles de Laage.

Deux salles de plus d'ici 2025 au plus tard

Sauf énorme revirement de dernière minute, le Rabelais comptera bien deux salles de plus d'ici 2025 au plus tard. L'une d'une cinquantaine de places, l'autre de près de 90 sièges. Toutes les deux attenantes au bâtiment actuel. Ajoutés aux 210 fauteuils de la salle existante, le cinéma pourra donc proposer plus de 300 places d'ici quelques années. Et passer ainsi de 36 000 entrées annuelles à 60 000.

Trois écrans permettent une grosse augmentation du nombre de films proposés", Gilles de Laage

Mais pour l'équipe dirigeante, ce ne sont pas tant les sièges en plus qui sont importants, mais bien les deux grands écrans supplémentaires. "Pour avoir accès à des films, il faut avoir accès à un certain nombre de séances. Et quand on n'a qu'un seul écran, on ne peut passer parfois qu'un seul film. Et donc on perd et un public et d'autres propositions de films", explique Gilles de Laage. "Et donc trois écrans permettent une grosse augmentation du nombre de films. C'est vraiment notre volonté car ici c'est une salle pour tout public et il n'y a pas un public qui doit être prioritaire à un autre".

L'extension du cinéma permettra aussi d'agrandir le hall d'accueil pour en faire un lieu de rencontre pour tous, au-delà du monde du cinéma. "C'est aussi ça le rôle de notre cinéma associatif qui a la chance d'être en plein centre-ville de Chinon", conclut Gilles de Laage.