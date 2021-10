A Bierné-les-Villages, commune natale de Sébastien Rousselet, le succès du duo Rouquine ravit les habitants

Fin septembre, le mayennais Sébastien Rousselet et le choletais Nico Vella ont gagné le concours musical The Artist, diffusé sur France 2. Un succès qui réjouit les habitants de la commune natale de Sébastien Rousselet, Bierné-les-Villages, près de Château-Gontier.

Le groupe Rouquine rencontre un certain succès en France ! Le duo, composé du choletais Nico Vella et du mayennais Sébastien Rousselet, a remporté le jeu télévisé musical The Artist, présenté par Nagui et diffusé sur France 2.

Les deux musiciens ont conquis le jury, ainsi que l'artiste Gaëtan Roussel : il a choisi Rouquine pour assurer la première partie de son concert à l'Olympia, le 17 mars 2022.

à lire aussi Le groupe Rouquine du Mayennais Sébastien Rousselet remporte l'émission The Artist sur France 2

Des habitants heureux du succès du garçon du pays...

La réussite du duo résonne jusqu'à Bierné-les-Villages, la commune natale de Sébastien Rousselet. De nombreux habitants ont suivi le parcours puis la victoire du musicien du coin. C'est le cas de Marcel : avant même son passage à la télévision, il aimait déjà la musique de Sébastien Rousselet.

Je l'avais vu jouer à Marigné-Peuton, un après-midi. Moi j'avais trouvé qu'il chantait bien. S'il se produit en spectacle un jour dans le secteur de Bierné, peut-être que j'irais le voir !

Habitant de Bierné-les-Villages, Marcel se réjouit de la victoire de Sébastien Rousselet et de Rouquine dans l'émission The Artist. © Radio France - Théo SIRE

Il félicite le musicien du pays pour avoir réussi à se faire connaître dans le milieu de la musique. A Bierné-les-Villages, certains membres de la famille de Sébastien Rousselet sont également fiers de lui. Jean-Yves Rousselet estime que son cousin éloigné était "une bête sur scène", lors de son passage à The Artist. Mais il ne l'a pas soutenu uniquement par fierté familiale.

Evidemment on manque d'objectivité, puisqu'on est un peu de la famille et qu'on est voisin avec ses parents. Mais dans la mesure où c'est quelqu'un de la commune, on l'aurait suivi de la même façon. C'est quand même assez rare de voir des gens de sa propre commune sur les grandes chaînes de télévision.

... qui espèrent le voir revenir dans son village

Le succès d'un Biernéen est si rare que pour Pauline, 32 ans, employée au centre de loisirs de Bierné-les-Villages, Sébastien Rousselet est un modèle de réussite rurale.

Pauline, 32 ans, travaille au centre de loisirs de Bierné-les-Villages. © Radio France - Théo SIRE

C'est aussi ce qu'on veut véhiculer auprès des enfants, qu'il faut toujours croire dans ce qu'on a envie de faire. Ca montre que dans le milieu rural on peut aussi arriver à ses fins, réussir ce qu'on a envie de faire avec un peu de passion.

Pauline invite d'ailleurs le musicien à venir travailler avec les enfants du centre de loisirs, ne serait-ce que pour partager son expérience auprès des petits Biernéens.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule a espérer que Sébastien Rousselet reviennent saluer habitants de Bierné-les-Villages. La maire de la commune, Marie-Noëlle Tribondeau, espère le musicien reviendra à l'occasion de la rénovation de l'espace culturel municipal.

On a un bon espoir de rassembler nos artistes locaux à cette occasion : Sébastien avec Rouquine, mais aussi son frère Jérôme, qui prépare des spectacles de seul-en-scène et se produit parfois dans nos salles communales [...]. C'est l'ouverture à l'art, et c'est très intéressant pour nos communes rurales.

Marie-Noëlle Tribondeau est la maire de Bierné-les-Villages, depuis 2019, et de la commune déléguée de Bierné depuis 2001. © Radio France - Théo SIRE

Marie-Noëlle Tribondeau sait que Sébastien Rousselet aura probablement moins disponible pour venir à Bierné-les-Villages, après le succès du duo Rouquine, mais elle assure qu'il sera toujours bien accueilli dans son village natal.