À Blagnac, les riverains s'interrogent sur l'arrivée du festival des Lanternes au parc du Ritouret

Le Festival des Lanternes débute d'un peu plus d'un mois, le 1er décembre, au parc du Ritouret à Blagnac (Haute-Garonne). Les riverains du lieu s'interrogent sur l'arrivée de l'événement. Certains regrettent de ne plus pouvoir profiter du parc comme à avant.

Le Festival des Lanternes continue de s'installer au parc de Ritouret à Blagnac. Le public pourra admirer les 2600 sculptures lumineuses à partir du 1er décembre prochain.

Pour sa première édition à Blagnac après le déménagement de Gaillac, les organisateurs mettent la barre à haute est espèrent accueillir plus de 500 000 visiteurs en deux mois.

Pour éviter la pagaille dans les rues aux alentours de l'entrée du festival, le parking P5 de l'aéroport est en train d'être vidé. Les 3000 places seront réservées aux visiteurs pendant les deux mois du festival. Des navettes payantes feront la liaison jusqu'au parc du Ritouret pour emmener le public.

Déjà 30 000 places vendues

Pour les riverains, "on aura des laisser-passer" explique Claude. Depuis son portail, elle a vu sur les premiers décors du festival. "Il y aura sûrement des perturbations, mais bon ça ne dure que deux mois" se rassure cette riveraine.

"Entre 30 et 40 000 billets ont déjà été vendus, explique de son côté Patrice Gausserand, l'organisateur du festival. "Ce sont surtout des CE et des CSE qui ont commandé leurs places pour le moment" explique-t-il alors qu'ils espèrent enregistrer entre 500 000 et 600 000 entrées cette année.

On s'interroge aussi sur les nuisances sonores que va engendrer l'événement. "On aura un bruit, une pagaille pas possible s'inquiète Anne. Il y avait d'autres endroits à Blagnac où ils auraient pu l'installer, sans voisin autour."

Un parc de moins en moins accessible

Ce qui gêne aussi les voisins, c'est la multiplication des événements au Ritouret et les restrictions que cela entraîne. "D'un parc public, où l'on peut s'aérer librement quand on veut, on passe presque à un parc de loisirs regrette David. On y a moins accès. On n'a plus la liberté d'aller et venir comme on avait ces dernières années."

Il pointe du doigt l'installation de grilles fixes tout autour du parc, avec des portails. Des trous ont été creusés dans le sol pour installer les poteaux. À terme, le parc sera complétement fermé.