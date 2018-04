Blois, France

C'était le 1er juin 1998 : la maison de la magie ouvrait ses portes à Blois. Vingt ans après, le succès ne se dément pas : avec près de 100 000 visiteurs l'an passé, la fréquentation a été multipliée par 2 en l'espace de deux décennies.

La figure tutélaire de Robert-Houdin

Le musée abrite des collections d'objets, des affiches, des automates, des installations optiques autour de la magie. Mais c'est aussi une façade animée avec un dragon à 6 têtes qui salue toutes les demi-heures, et surtout un lieu de création, avec des spectacles tous les jours. Le tout autour d'une figure mythique : le prestidigitateur Robert-Houdin, l'enfant du pays. Illusionniste du XIXème siècle, Robert-Houdin est considéré comme le père de la magie moderne. Mais beaucoup ignorent qu'il est né et qu'il a vécu à Blois. "Bien souvent d'ailleurs les gens confondent avec Houdini, qui était un magicien américain, note Céline Noulin, responsable culturelle de la maison de la magie. On se rend compte de plus en plus de l'importance de Robert-Houdin, qui fut plus qu'un magicien, mais aussi un inventeur. Le fait qu'il a toujours été attaché à sa ville natale, Blois, c'est très important pour nous." Dans le cadre des vingt ans du musée, la salle consacrée à Robert-Houdin a été entièrement refaite, on peut notamment y découvrir sa pendule mystérieuse et son réveil-briquet : lorsque le réveil sonne, une allumette apparaît, pratique quand l'électricité n'existait pas encore...

La salle consacrée à Robert-Houdin a été entièrement refaite et repensée. © Radio France - François Guéroult

Une exposition inédite sur les illusions

Ces vingt dernières années, le regard porté sur la magie a considérablement évolué. "Déjà, on voit beaucoup plus de spectacles de magie dans des institutions "culturelles" entre guillemets, souligne Céline Noulin : les scènes nationales ont ouvert leur porte, des théâtres prestigieux comme la Comédie-Française accueillent maintenant des spectacles incluant des effets de magie. On sent une effervescence. Désormais, des chercheurs universitaires étudient de manière très très sérieuse la magie, ce qui était encore impensable il y a quelques années. La magie fait parfaitement le lien entre la tradition et la modernité, les magiciens ont toujours été à la pointe de l'imagination, et aujourd'hui encore plus que jamais - et ça, c'est dans la parfaite tradition de Robert-Houdin." L'interview complète de Céline Noulin est à écouter ci-dessous :

"Avec ces vingt ans, on espère franchir un nouveau cap" - Céline Noulin Copier

Dans le cadre de cet anniversaire, une exposition inédite est proposée autour de "la galerie des illusions" : une centaine d'œuvres réalisées par des artistes contemporains autour de l'illusion, des trompe-l'œil et de l'étrange... La maison de la magie à Blois est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.