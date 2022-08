Ouverture d'une librairie en centre-ville de Bollène

Nouveau commerce dans le vieux Bollène : une librairie ! Isabelle Blachère et Muriel Sempé ouvrent "les Causeuses" à partir du 16 août à 9h30.

Isabelle Blachère et Muriel Sempé ouvrent leur première librairie

Une façade jaune pâle et en grandes lettres "les Causeuses - Librairie". C'est le visage de ce nouveau commerce situé avenue du saint-sacrement à Bollène, à deux pas de la Mairie. Après 18 mois de préparation, Muriel Sempé et Isabelle Blachère ouvrent leur librairie généraliste. Vous pourrez y retrouver romans, bandes dessinées, mangas, livres pour enfants, sciences sociales et même de la jolie papeterie ou des sacs à livres en tissu.

La librairie "les Causeuses" la veille de son ouverture dans le vieux Bollène © Radio France - Ulysse Le Toquin

Les libraires ouvrent en même temps qu'arrive la rentrée littéraire et ses presque 490 ouvrages. Elles ont déjà 4000 références et elles accueilleront leurs premiers clients toute la semaine à partir de 9h30 !