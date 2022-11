À Bonchamp-lès-Laval, un festival mélange tatouages et concerts de rock à La Fabrique

De la musique et des tatouages. C'est le cocktail convivial qui vous est servi tout ce week-end à La Fabrique de Bonchamp-lès-Laval. Il s'agit d'une convention réunissant trente tatoueurs, venus de toute la France et qui exposent leur savoir-faire.

En Mayenne, le nombre de tatoueurs a considérablement augmenté depuis la crise sanitaire observe FabSeverage, un des organisateurs de "Rock Ink Stomp et tatoueur à Laval. "Juste après le confinement, il y a eu beaucoup de tatoueurs qui ont ouvert, ce qui était assez incroyable. C'est bien et ce n'est pas bien" explique le professionnel.

"C'est bien parce que globalement, le niveau du tatouage en France augmente. Donc ça donne du choix. Et on a des artistes qui sont très très bons. Mais attention, il y a aussi un revers de médaille, c'est que l'apprentissage est de plus en plus accessible. Il y a des gars qui apprennent à tatouer sur YouTube et qui ouvrent des shop comme ça à l'arrache" termine FabSeverage.

Festival "Rock Ink Stomp" à Bonchamp-lès-Laval © Radio France - Martin Cotta

