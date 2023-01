À Bordeaux, dernière semaine de représentations au cirque Arlette Gruss

Avis aux retardataires ! Le cirque Arlette Gruss va bientôt remballer ses numéros et son chapiteau, installé depuis le 24 décembre sur la place des Quinconces à Bordeaux. Neuf représentations sont encore prévues jusqu'au dimanche 29 janvier.

ⓘ Publicité

Et cette année, le spectacle a fait le plein assure Laura-Maria Gruss, dresseuse de chevaux et fille de Gilbert Gruss, le directeur du cirque : "On n'a pas encore tous les chiffres, mais depuis le 24 décembre, on fait presque salle comble à chaque représentation. On a peu prêt 1.300 places dans le chapiteau, je vous laisse faire le calcul !"

Pas d'animaux sauvages cette année

Ce dimanche matin, la salle est remplie aux deux-tiers. Dans les gradins, des parents, des grands-parents et des enfants conquis par le spectacle, comme Elisa, 8 ans. "J'adore le spectacle, il est trop chouette ! C'est très impressionnant", raconte la fillette. Son numéro préféré ? La corde aérienne d'Anna Demeter, "parce que c'est très impressionnant comment elle se tient avec les jambes, sans avoir peur !"

Numéros d'acrobaties, de jonglages, de dressages de chevaux : petits et grands se régalent devant le nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss à Bordeaux. © Radio France - François Breton

Cette année, le cirque ne propose pas de numéros avec des animaux sauvages. Pas de fauves en cage, pas de dressage d'éléphants mais la magie opère toujours, même chez les plus grands. "C'est différent. Ça amène autre chose et le spectacle reste très beau à voir", assure Magali. "Les adultes qui se produisent, ils ont gardé leurs jeux d'enfants, poursuit Augustin, venu avec ses enfants et ses neveux. Ces adultes continuent à jouer au clown, à la balançoire, aux cerceaux et je trouve ça fantastique."

"Les gens ne viennent pas que pour un numéro. Ils viennent voir le tout, explique de son côté Laura-Maria Gruss. De la barrière d'entrée du site jusqu'à la fin de du spectacle, c'est tout un univers. Le lieu est assez magique et nos numéros évoluent chaque année. On évolue avec le temps que ça soit au niveau de la musique, de l'éclairage ou de l'artistique."

Neuf représentations auront donc lieu avant le départ de la troupe de la place des Quinconquces. Elles auront lieu mercredi à 14h30, jeudi et vendredi à 19h30, samedi à 14h, 17h et 20h. Trois autres spectacles ont lieu dimanche à 10h, 14h et 17h.