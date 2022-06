À Bordeaux, Indochine voit les choses en grand pour ses retrouvailles avec le public

L’écran géant est une première mondiale avec ses 45 mètres de haut et ses 25 mètres de diamètre.

Pour cette tournée des 40 ans, très attendue par près de 400 000 fan, le groupe de rock français a mis les petits plats dans les grands. Avec notamment un écran géant, à 360 degrés, spécialement conçu pour les six dates (Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille) du Central Tour.

Par son record de taille, 25 mètres de diamètre et 45 mètres de haut, par son poids, 258 tonnes en comptant la structure de soutien, et par la prouesse technologique qu’elle représente, l’installation scénique d’Indochine est une première mondiale.

Stéphane Desch le directeur de production du groupe Indochine au stade du Matmut Atlantique de Bordeaux durant les derniers préparatifs. © Radio France - Inês Alves-Chaineaud

L’idée de Nicola Sirkis, le leader du groupe, était que chaque spectateur puisse profiter du show de la même façon, qu’importe sa place, sur la pelouse, ou dans les gradins. Une idée qui a séduit toute l’équipe mais qui a demandé plus de deux ans de réflexion et de développement pour voir le jour. Des géomètres ont notamment vérifié la résistance des pelouses des stades pour être sûr que la structure ne s’y enfonce pas confie Stephane Desch le directeur de production du groupe. Au stade du Matmut Atlantique de Bordeaux, depuis lundi, 900 employés travaillent jours et nuits au montage de la scène.

À Bordeaux, 53 500 personnes sont attendues ce samedi 4 juin. Tous les conseils pratiques pour se rendre au concert ici.