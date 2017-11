A Bordeaux, l'espace Darwin fête ses 10 ans ce week-end

En 2007, Philippe Barre avait l'idée de récupérer l'ancienne caserne Niel, abandonnée par les militaires, pour en faire un espace éco-citoyen. 10 ans plus tard, Darwin est devenu le deuxième lieu le plus visité de Bordeaux. Et le fête ce week-end.

C'est devenu un lieu incontournable de Bordeaux, avec des chiffres qui donnent le tournis. 650 personnes travaillent à Darwin tous les jours, dans plus de 260 entreprises et 50 associations qui y sont implantées. Ensemble, elles forment le premier co-working, espace de travail partagé de France, d'après leur créateur. Et, avec plus d'un million de visites par an, l'éco-système est devenu le deuxième lieu le plus visité de Bordeaux, après le miroir d'eau, et un incontournable de la rive droite.

2010, le skate-park, 2014 le Magasin général

Philippe Barre, le patron de Darwin, et ses traditionnelles lunettes mi de vue, mi de soleil. © Radio France - Thomas Coignac

En 2007 donc, Philippe Barre, fils d'anciens patrons de supermarchés, décide de racheter cette caserne, abandonnée deux ans plus tôt par l'armée. En 2010, c'est le skate-park qui sort de terre, dans les anciens bâtiments militaires. Aujourd'hui, il est toujours là, très prisé par les sportifs, et les plus jeunes qui viennent y prendre des leçons. En 2012, Darwin accueille donc sa première entreprise. Avant, en 2014, l'ouverture du Magasin Général, immense restaurant bio, aujourd'hui très apprécié par les Bordelais, qu aiment y boire un verre en terrasse, ou y déguster leurs brunchs du dimanche midi. Un truc de bobos, Darwin ? "C'est un peu vrai, rit Sophie, une habituée. Mais il n'y a pas que des bobos. Et puis, c'est pas grave, c'est un des lieux les plus agréables de Bordeaux."

Reportage aux 10 ans de Darwin. Copier

La suite, c'est en 2015, le lancement du Climax festival, début septembre, qui attire toujours plus de monde. Et puis, en 2018, ces projets d'installer une auberge de jeunesse, un mini campus universitaire... Des projets ralentis par l'installation de la ZAC Bordeaux Bastide Niel, et la reprise en main des terrains par la mairie, qui pourrait pousser une partie des associations de Darwin à déménager.

à lire aussi Bordeaux : les associations vont bien devoir quitter Darwin

Alors, comment qualifier Darwin aujourd'hui ? Restaurant ? Lieu de vie ? Lieu culturel ? Terrain de sport ? Un peu de tout cela finalement. Et, loin de ces préoccupations de terrain, l'éco-système fête son dixième anniversaire, encore ce dimanche.

Le programme des festivités