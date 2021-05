À Bordeaux, la Rock School Barbey veut "redémarrer" les concerts "dès que ce sera possible"

Cette date de réouverture, Éric Roux, "l'attendait depuis longtemps" même s'il déplore un "espoir un peu déçu", de ne pas pouvoir reprendre les cours avec les mineurs à la même date. Sur France Bleu Gironde, ce mardi, le directeur de la Rock School Barbey "se satisfait quand même du 19 mai, en espérant que les voyants seront au vert du côté sanitaire pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau".

"On ne compte pas ne pas redémarrer dès que ça sera possible" ajoute-t-il. Pour autant, la date du 19 mai lui laisse des interrogations. "On attend les détails du décret. Quid des jauges? Quid du pourcentage de la jauge assis/debout? C'est tout ça qui nous nous intéresse". Selon les dernières informations, le 19 mai, les salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur, 1 000 en extérieur. Mais, "au delà de la parole globale générale, le diable se cache dans les détails", nuance Éric Roux.

Alain Rousset a présenté son protocole sanitaire pour les lieux culturels depuis la Rock School Barbey, à Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey

Pour autant, il vise surtout la date du 9 juin, importante, puisque le couvre-feu sera repoussé à 23 heures. "Déjà, on est plus dans nos horaires", explique le patron de la Rock School. "À Paris, les concerts à 19 heures, ils sont habitués, mais ici, on n'en est pas encore là. J'y crois moyen". Heureux hasard, "on avait dans les cartons un festival consacré à la scène locale, avec trois groupes par soir qui devait se faire à partir du 9 juin". À cette date, la jauge pour les salles de spectacle sera aussi portée à 5 000 spectateurs.

Une reprise, avant que l'été ne soit festif à la Rock School. "On a déjà des propositions, Jenny Beth, une chanteuse d'un groupe anglais qui s'appelle Savages, pour le le 22 juin, le lendemain de la Fête de la musique". Ensuite, la rentrée sera "super belle", promet-il. "On a déjà une trentaine de concerts programmés avec beaucoup de jeunes femmes, Aloïs Sauvage, Lujipeka, du rap, du rock, du punk..."

Un compromis avec les intermittents qui occupent la Rock School

D'autant que le 30 juin marquera aussi la fin du couvre-feu. Les jauges seront alors supprimées, et un pass sanitaire pourra être exigé pour assister à certains événements.

Concert d'Amadou et Mariam en 2005 à la Rock School. © Maxppp - CAROLINE BLUMBERG

En attendant la reprise, l'actualité immédiate de la Rock School Barbey, c'est son occupation, par le collectif "Occupation Bordeaux 2021", entamée le 23 mars, le même qui avait lancé le blocage du Grand Théâtre. A la Rock School, ils sont une vingtaine d'intermittents du spectacle mais aussi de syndicalistes et de précaires à se relayer 24h sur 24 depuis un mois et demi. "On va commencer à en discuter. Pour l'heure, ils ne nous gênent pas, on partage pas mal de problématiques. Mais quand la reprise va être effective, il va falloir que vraiment on s'entende", reconnaît Éric Roux qui assure qu'il "trouvera" un compromis.