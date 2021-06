À Bordeaux, le miroir d'eau est toujours à sec malgré les fortes chaleurs

À Bordeaux, le miroir d'eau n'a toujours pas été remis en marche cette année afin d'éviter les rassemblements. Cet assèchement cause la déception de nombreux touristes et Bordelais. Pour l'instant, sa réactivation est prévue pour le 30 juin mais la mairie cherche des solutions pour l'avancer.

Devant le miroir d'eau, on peut voir venir et repartir les gens, déçus. Cette année, il n'a toujours pas été remis en marche malgré les très fortes chaleurs. Une mesure prise afin d'empêcher les attroupements près de ce lieu habituellement très fréquenté. Annie est venue avec cinq enfants pour qu'ils puissent faire trempette : " Avec la chaleur, je leur ai dit qu'on allait se rafraîchir au miroir d'eau mais je leur ai vendu un miroir d'eau à sec". Même son de cloche pour Manuela, venue de Laval avec ses deux enfants : "C'est dommage parce qu'ils ont tous les deux très chaud et qu'ils auraient aimé jouer dans l'eau", regrette-t-elle. "Ils ont du mal à comprendre, c'est difficile pour eux".

Une reprise prévue le 30 juin qui pourrait être avancée

Face à la déception de voir le plus grand miroir d'eau du monde toujours hors de fonction, la mairie planche sur des solutions pour le remettre en marche le plus vite possible. Elle ne souhaite cependant pas faire passer cette réactivation avant la sécurité sanitaire.

Le retour de l'eau est pour l'instant prévu pour le 30 juin, date de la quatrième phase de l'allègement du confinement, mais il est possible qu'il se fasse plus tôt. " L'assèchement du miroir d'eau est effectivement un problème, explique Amine Smihi, maire adjoint du quartier Bordeaux-Centre. Mais il est inférieur à celui d'une reprise de l'activité du Covid sur notre territoire. Notre obsession aujourd'hui c'est de redonner la joie et la liberté à tous sans risquer de gâter la situation sur le plan sanitaire."

Une des solutions envisagées par la mairie serait de remettre l'eau sans réactiver les brumisateurs. Ces derniers seraient ensuite remis en marche le 30 juin. La décision devrait être prise dans les prochains jours.

En attendant, l'assèchement du miroir d'eau fait le bonheur de certains. Il est désormais devenu le lieu de rassemblement de plusieurs skaters. Ceux-ci profitent de l'absence de foule pour rouler sur la plate-forme. Simon est ravi de ce spot : " Ça fait du bien, on a de l'espace pour rouler sans se marcher dessus contrairement à la plupart des skateparks. On cherche toujours des endroits où on peut faire du skate sans déranger les gens, c'est le cas ici."