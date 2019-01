À Bordeaux, les manifestations de gilets jaunes portent un coup dur à la vie culturelle

La ville de Bordeaux a une nouvelle fois décidé de fermer les établissements culturels ce samedi en prévision de l'Acte 8 de la mobilisation des gilets jaunes. Une situation qui dure depuis le début du mois de décembre et constitue un manque à gagner pour les musées et l'Opéra.

Comme tous les samedis depuis un mois, les établissements culturels de Bordeaux seront fermés le 5 janvier. Les gilets jaunes ont appelé à un rassemblement pour l'Acte 8 de la mobilisation, dès 12 h 30, Place de la Bourse. Le Grand-Théâtre, le musée d'Aquitaine ou encore le musée des Arts Décoratifs entre autres, situés à quelques pas, resteront fermés pour éviter les dégradations.

C'est le cinquième samedi de fermeture consécutif pour ces établissements. En conséquence, ils subissent une baisse de fréquentation considérable.

Plusieurs milliers de visiteurs en moins

Les établissement culturels connaissent en temps normal un afflux important de visiteurs durant les fêtes, et en particulier le samedi. Les musées de la ville accueillent environ 1 000 personnes chaque samedi, et notamment de nombreux touristes. La perte de ces jours de forte fréquentation représente un "gâchis terrible" selon Fabien Robert, adjoint au maire chargé de la culture.

On aurait pu faire un excellent mois de décembre. Mais les événements ont complètement bouleversé l'organisation de la fin d'année, et on a perdu beaucoup de personnes

Des fermetures coûteuses pour le Grand-Théâtre

Les fermetures et l'annulation des événements culturels constituent pour beaucoup un lourd manque à gagner. À l'Opéra National de Bordeaux, le remboursement des billets, la fermeture de la boutique et des guichets, ainsi que l'annulation des visites, coûtent cher. "Le pire pour nous ça a été d'annuler les représentations du samedi 29 décembre, une recette estimée à 30 000 euros" explique Sophie Capbern, directrice adjointe à la direction des publics de l'Opéra National de Bordeaux.

L'établissement, face aux fermetures à répétition, doit s'organiser : informer au mieux son public, reporter dans la mesure du possible les principaux événements programmés, et rémunérer le personnel habituellement mobilisé le samedi. Une situation de crise récurrente qui ne peut plus durer.

Une situation regrettable mais nécessaire

Mais au-delà des répercussions économiques de ces fermetures répétées, le coût s'exprime aussi en termes d'image. Fabien Robert fait état de visiteurs compréhensifs mais déçus, et de séjours gâchés pour les touristes à Bordeaux. "On ne peut plus rester dans une situation où une ville ferme ses musées le samedi. Nos lieux culturels se doivent d'être ouverts, c'est leur mission première".

Mais les manifestations se poursuivent, et les établissements culturels continuent à fermer chaque samedi. Selon Fabien Robert, c'est un regret, mais il ne faut prendre aucun risque. Mieux vaut prévenir que guérir.