À Bordeaux, pas d'Épicuriales en 2022, faute d'accord avec la mairie

Après des éditions 2020 et 2021 annulées pour cause de Covid-19, les Épicuriales ne reviendront pas à Bordeaux en 2022. C'est l'organisateur, la Ronde des Quartiers, qui l'annonce dans Sud Ouest, ce mardi, par la voix de son président Christian Baulme.

En 2019, pour leur 25e édition, les Épicuriales avaient rassemblé 150 000 personnes, venus voir la vingtaine de restaurateurs, qui avaient installé leurs stands sur les allées de Tourny. Mais, elle l'avait annoncé au mois de janvier, la nouvelle mairie écologiste avait demandé à la Ronde des quartiers de revoir sa copie. Elle souhaitait des Épicuriales plus éthique set plus locale et changer le lieu, évoquant notamment des nuisances sonores.

Or, Christian Baulme n'a pas trouvé de plan B. "Nous n’avons pas pu trouver d’espace pour que les Épicuriales puissent se tenir cette année", dit-il dans Sud Ouest, malgré des négociations avec Darwin, sur la rive droite.