À Bouère, on peut dormir dans un tonneau ou un pod, des logements insolites

Pour la fin de sa série de l'été, France Bleu Mayenne part cette semaine dans le sud-est du département. Au lieu-dit la Préhouillère à Bouère, plusieurs logements insolites sont proposés par une famille, notamment un tonneau et un pod.

En plein cœur d'une ferme entourée d'herbage et d'animaux à Bouère, avec un bel étang, on trouve une tente, un tonneau et un pod, un habitat au toit arrondi, comme un U inversé. Dorothée et ses deux enfants ont testé et sont ravis. "Ça ressemble à une petite cabane où on a deux lits où en plus on dort très confortablement et un petit espace avec une petite table et des chaises. Mais finalement, on vit dehors donc c'est super agréable."

Dorothée a dormi dans le pod avec ses deux enfants, Baptiste et Noémie © Radio France - Marcellin Robine

Claude et Françoise ont eux emmené leur petit-fils Martin dormir dans le tonneau. "C'est très déconnectant, impeccable. C'est comme une petite maison bien aménagée, bon, simplement pour dormir. Il faut vivre à l'extérieur, mais pour dormir ça va."

Les propriétaires de la Préhouillère comptent créer prochainement un quatrième logement plus grand, pour accueillir des familles avec plusieurs enfants et avoir la possibilité d'attirer des touristes sur de plus longs séjours. En attendant, pour dormir dans le tonneau ou dans le pod une nuit, comptez 80 € pour deux personnes, avec le petit-déjeuner.