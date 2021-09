Après plus de 16 mois passés sans un concert, la salle de spectacle et de sport du Palio à Boulazac se prépare à rouvrir ses portes pour accueillir plusieurs évènements dont le concert de Christophe Mahé le huit octobre prochain.

A Boulazac, la salle de concert du Palio se réveille après plus d'un an de silence

La salle du PALIO reprend vie. Petit à petit, les portes s'ouvrent dans cette grand carcasse de béton et d'acier qui recommence à respirer . L'attente a été longue. Le dernier spectacle organisé au Palio, c''était celui de Roland Magdane en février 2020. Depuis, aucun artiste n'est monté sur scène, soit une saison blanche de plus de 16 mois. Alors qu'il y avait eu près de 42 000 entrées pour la saison 2018-2019

"On a pas gagné d'argent"

Jean François Pinson, le président du syndicat mixte qui exploite le Palio doit bien le reconnaitre. La situation financière est plus délicate. Le Palio tourne avec un budget de fonctionnement de 450 à 500 000 euros par an. Sans aucune source de revenu, il a fallu réduire la voilure et compter sur les nombreuses aides débloquées durant la pandémie pour tenir comme par exemple, des mesures de chômage partiel pour les quatre salariés. Mais il n'y a pas péril en la demeure explique Jean Francois PINSON. Pour augmenter ses revenus, la salle va aussi accueillir des évènements différents comme des assemblées générales, des colloques ou des congrès à l'image de celui de L'AGEEM, Association Générale des Enseignants des Ecoles et des classes Maternelles durant plusieurs jours début juillet. Avant cela, les retraités agricoles s'y retrouveront le 5 novembre . Les possibilités sont nombreuses car la salle du Palio peut offrir différentes configurations grâce à de grands rideaux de 15 mètres de haut.

Christophe Maé pour commencer

C'est donc le concert de Christophe Maé qui va ouvrir le bal le huit octobre. Suivront, Patrick Sébastien et son plus grand cabaret du monde qui nécessite une scène de 336 mètres carrés, les Irish Celtic, Jean Baptiste Guegan, et en 2022; Gad Elmaleh, Florent Pagny, Kendji Girac, les Chevaliers du Fiel, Messmer, Véronique Dicaire, Julien Doré, Claudio Capéo et, en avril 2022, deux représentations de CARMEN de BIZET, un opéra coopératif proposé par le Labopéra avec des choristes venus des écoles, des collèges et des lycées de Dordogne

17 matchs de Basket

Le BBD a évidemment toute sa place sur le parquet du PALIO qui accueillera 17 matchs à domicile et plus, si les résultats laissent espérer des playoffs. Mais des filets de badminton seront aussi installé dans la salle les 4, 5 et 6 février, pour les championnats de France de la discipline. Enfin la ville de Boulazac a également investi 400 000 euros dans 2 ascenseurs qui permettront aux personnes à mobilité réduite, d'accéder plus vite aux 22 places qui leurs sont réservées dans l'enceinte du Palio