À Bourg-Achard ou à Val-de-Reuil, la fête de la musique aura bien lieu

Évreux, Vernon, Louviers, Pont-Audemer, dans l'Eure, de nombreuses communes ont jeté l'éponge et préféré renoncer à organiser la fête de la musique 2021 en raison du protocole sanitaire mis en place par le ministre de la Culture. Dans le nord du département, Bourg-Achard, 4.000 habitants, a décidé de relever le défi, "c'est un travail qui demande de la préparation" reconnaît Jean-François Gabala, maire-adjoint en charge de la vie associative, culturelle, sportive et des animations et "particulièrement cette année, où on a des contraintes avec la crise sanitaire qui sont terribles".

À la lecture des documents du ministère de la Culture, ça doit faire 7 ou 8 pages, on arrive à la moitié, on se dit on arrête parce que c'est trop compliqué - Jean-François Gabala, maire-adjoint

La fête doit en effet avoir lieu dans des espaces dédiés et fermés, "comme si on était en intérieur" détaille l'élu. À Bourg-Achard, les festivités auront lieu sur le parking devant l'hôtel de ville, de 17H30 à 22h00.

Environ 300 personnes assises pourront assister aux différents concerts. "Beaucoup de gens ne comprennent pas, moi non plus d'ailleurs" avance Jean-François Gabala, "parce que dans les spectacles, ou il n'y a pas de chaises ou les chaises sont fixées pour éviter qu'elles servent de projectiles".

Un soutien au commerce local

À ceux qui évoquent la sécurité ou les éventuels débordements, Jean-François Gabala oppose "plein de raisons pour organiser cette fête de la musique", après une édition 2020 annulée : "Faire plaisir à la population et redynamiser le commerce local au plus vite". La scène sera installée à proximité des bars et restaurants qui pourront eux aussi accueillir des spectateurs, six par table au maximum.

C'est un moment privilégié pour les petits commerçants, c'est le moment ou jamais de leur rendre service - Jean-François Gabala

Les classes CHAM du collège Simone Veil prendront possession de la scène en premier à 17H30 avec une trentaine de minutes de chansons. Suivront le guitariste Éric Hargitai en duo avec une chanteuse pour des reprises du répertoire français, "Piaf, Brassens, en début de soirée pour faire plaisir à une partie de la population qui ne peut pas tenir jusqu'au soir" sourit l'élu. Éric Hargitai poursuivra la soirée avec ses collègues professeurs de musique de l'école des arts de Bourg-Achard pour un répertoire des années 60 à nos jours avant de reprendre avec sa chanteuse pour un répertoire folk international.

La soirée se clôturera avec le groupe Travel Spirit.

La fête de la musique aussi à Val-de-Reuil

La commune de Val-de-Reuil avait une des rares dans l'Eure à organiser un feu d'artifice le 14 juillet 2020, la place des chalands résonnera aussi aux sons de la fête de la musique. Trois concerts sont prévus de 17h30 à 21h30. La municipalité installera des chaises et des tables pour accueillir les spectateurs, dans le respect des dispositions sanitaires.