À Brest, Océanopolis lance sa saison estivale

L'été est une période phare pour Océanopolis à Brest : avant le Covid, le parc réalisait 40% de sa fréquentation annuelle sur les mois de juillet et août. Il espère ainsi surfer sur l'engouement constaté depuis la réouverture du 21 mai : avec quasiment 30.000 visiteurs, le site vient de réaliser l'un de ses meilleurs mois de juin depuis une décennie. "On se doutait qu'il y avait beaucoup d'attente, mais on n'imaginait pas que les gens seraient aussi rapidement et aussi nombreux au rendez-vous, reconnaît la directrice d'Océanopolis Nathalie Péron-Lecorps. On espère continuer sur cette belle dynamique, on est plutôt confiant sur le fait que la Bretagne aura le vent en poupe cet été."

Pour ce faire, l'aquarium a dévoilé plusieurs nouveautés, à commencer par les animations estivales proposées du 10 juillet au 29 août autour du thème : "rendre visible l'invisible."

Des animations en 3D pour découvrir le plancton et les abysses

L'auditorium accueillera chaque jour (à 10h, 12h, 14h et 16h) quatre séances de "Planktology 3D", une immersion dynamique en 3D à la découverte du plancton, ces micro-organismes marins qui peuplent 98% des océans. Sur le côté de la scène, un médiateur scientifique assure le récit, qui transportera grands et petits (à partir de 6 ans).

Sur un même format, "Abyss 3D" fera voyager le public dans les ténèbres des grands fonds marins, à la rencontre d'espèces insolites et méconnues comme le calamar cacatoès, la pieuvre dumbo ou le poisson-ogre. À 11h, 13h, 15h et 17h.

Pour aller encore plus en profondeur, un événement inédit est prévu tous les jours du 14 au 20 août (à 11h et 15h). "Plongée dans l'océan profond" retransmettra en direct les images d'une exploration du HROV Ariane d'Ifremer dans un canyon du golfe de Gascogne. Les spectateurs pourront poser des questions aux chercheurs, par visioconférence.

Une visite des coulisses ou une matinée dans la peau d'un soigneur

Océanopolis reconduit ses ateliers pour les enfants (dès 6 ans) avec "Les découvertes du Minilab", qui permettra d'examiner une goutte d'eau de mer au microscope, de connaître les trésors de la laisse de mer ou encore de découvrir les cousins du bord de mer, ces animaux issus d'une même famille.

Pour la première fois, il est aussi possible de visiter les coulisses d'Océanopolis (tous les jours à 11h et 14h30, à partir de 12 ans, 10€). Et même de vivre une expérience exceptionnelle : Soigneur d'un jour. Pendant 4h30, vous partagerez le quotidien du personnel chargé de nourrir et soigner les loutres, phoques, manchots et autres poissons tropicaux. (150€ à partir de 16 ans ou 200€ pour un jeune de 12 à 15 ans avec un accompagnateur adulte).

Attention : s'il n'y a plus de jauge depuis le 30 juin, la réservation reste obligatoire pour venir à Océanopolis. Mais le public peut aussi profiter de deux expositions gratuites, "Plastik Panic dans l'Océan" et "Vu de l'Espace" qui ravira les fans des images de Thomas Pesquet.

Un nouveau concept de restauration

Les visiteurs pourront aussi découvrir le nouvel espace de restauration entièrement repensé pour mieux coller aux valeurs d'Océanopolis. Finis les plats surgelés et industriels, désormais le self propose une carte courte de trois salades et cinq plats tous faits maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Dans un souci de cohérence avec l'engagement du parc, un effort a été fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire les déchets. Une nouvelle formule plus vertueuse, tout en conservant des prix accessibles à tous.

Le Rest'O mise sur des produits frais, locaux et de qualité. - L'Œil de Paco (Océanopolis)

Refait à neuf avec des matériaux bruts et une esthétique moderne, "le Rest'O"a ouvert le 21 juin. Grâce à sa grande salle de 222 places assises et sa terrasse de 110 places, partiellement couverte et offrant une vue imprenable sur la rade de Brest, il espère capter au moins 30% des visiteurs.

ECOUTEZ Pascal Le Corgne, le directeur d'exploitation de la restauration à Océanopolis. Copier

Infos pratiques Le Rest'O d'Océanopolis est ouvert tous les jours de 11h30 à 15h. Salades et plats de 10,25 à 11,95€, desserts de 2,05 à 3,85€, menu enfant à 8,35€. Chèque-vacances accepté.