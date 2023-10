A Brest, Océanopolis va s'agrandir et se transformer d'ici deux ans

33 ans après son inauguration, Océanopolis va s'offrir un sérieux lifting. La première phase du chantier a débuté discrètement au cœur de l'été. Elle consiste à construire un nouveau bâtiment pour l'accueil du public, une passerelle couverte qui permettra de rejoindre le forum, et un espace dédié aux enfants, à la place de l'actuelle boutique. Des jardins botaniques seront aussi aménagés. Dans un second temps, à partir de l'an prochain, les pavillons Tropical et Polaire seront entièrement rénovés, ce dernier deviendra même le pavillon Austral. Le centre national de culture scientifique dédié à l'océan restera accessible pendant toute la durée des travaux.

Métamorphose

Un contenu scientifique renouvelé

"Le bâtiment vieillit et il nous est apparu indispensable de rénover les deux pavillons ouverts en 2000, d'améliorer l'accueil du public et en particulier des enfants, car c'est d'abord à eux que l'équipement s'adresse", a justifié François Cuillandre, le président de Brest Métropole. La collectivité va injecter 15,5 millions d'euros dans cette opération, qui bénéficiera également de 7 millions d'euros de la Région Bretagne, de 3,5 millions d'euros de l'Etat et de 3 millions d'euros du Département du Finistère. Enfin, Brest'Aim -la société publique locale qui gère les grands équipements métropolitains- complètera le tour de table sur ses fonds propres, pour environ 5 millions d'euros.

Un investissement important qui permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs, tout en renouvelant profondément le contenu scientifique. "Le message a changé parce que l'environnement et les pressions qui pèsent sur lui ont changé. On ne parle plus des récifs coralliens aujourd'hui comme il y a vingt ans, précise Dominique Barthélémy, le conservateur d'Océanopolis en charge du milieu vivant. Les grands aquariums doivent être rénovés, transformés avec des nouveaux vitrages qui seront plus spectaculaires, et puis il y a des innovations qu'on voulait mettre en place en terme de scénographie, avec des méthodes plus immersives, plus interactives et qui permettent de mieux sensibiliser les visiteurs".

Si certaines espèces vont disparaître d'Océanopolis, comme les crabes géants du pavillon Polaire, d'autres feront leur entrée en 2025 comme le dragon de mer feuillu, un grand hippocampe des mers du sud. Ce sera une première en France.

Faire venir et faire revenir les visiteurs

Pour les gestionnaires du premier site touristique payant de Bretagne, l'enjeu de cette vaste restructuration est aussi de parvenir à "stabiliser la fréquentation à un niveau supérieur", grâce à un parcours de visite remanié et enrichi. La jauge de 7.000 personnes, fréquemment atteinte en été , ne devrait pas augmenter pour ne pas altérer le confort du public. Avec 445.000 visiteurs en 2022 dont 37.000 scolaires, la marge de progression se situe essentiellement hors-saison en profitant notamment des courts séjours. Pour Nathalie Peron-Lecorps, la directrice d'Océanopolis, "c'est important de continuer à rester attractif, de faire venir et de faire revenir les visiteurs".