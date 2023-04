A Brest, une expo Banksy annoncée en juin

"Le monde de l'art est la plus grosse blague qui soit. C'est une maison de repos pour les privilégiés, les prétentieux et les faibles." Voilà l'une des critiques de Banksy sur l'une des expos organisées sur son œuvre à Londres. Banksy n'aime pas les expos faites en son nom, sauf celle qui sera à Brest du 10 au 23 juin prochain. L'artiste n'a en tout cas jamais critiqué "Banksy Modeste Collection", la collection de 300 œuvres et objets qui sera installée aux Capucins. Un évènement repéré par nos confrères du Télégramme et dont la tenue est confirmée par Sos Méditerannée.

De l'argent pour des assos dont SOS Méditerranée

Un appel aux bénévoles est lancé auprès de plusieurs associations brestoises, dont SOS Méditerranée, qui en contrepartie, devrait recevoir de l'argent de la part des propriétaires de cette expo.

Des objets de Banksy dont un extincteur

"À Brest, nous devrions notamment pouvoir exposer l'extincteur qui a servi à Banksy pour décorer le Louise Michel", ce bateau humanitaire qu'il a financé pour sauver des migrants, explique Christophe Inizan, co-coordinateur de SOS Méditerranée à Brest. Cet extincteur a été utilisé par l'artiste, pour une trainée de rose sur la coque et pour dessiner au pochoir une fillette avec un gilet de sauvetage. 15 à 20.000 visiteurs sont attendus à Brest pour cette exposition.