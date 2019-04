PHOTOS - A Bridiers, les couturières ont 2500 boutons à coudre avant cet été

Pour la 14e édition de la fresque de Bridiers (du 2 au 5 août prochain), les couturières bénévoles ont du pain sur la planche : 200 nouveaux costumes et plus de 2500 boutons à coudre ! Elles recherchent des volontaires pour leur prêter main-forte.

Bridiers, La Souterraine, France

"Là, regardez, ça fait dix boutons sur la veste toute seule, et quatre autres sur la manche. Quatorze multiplié par quinze tenues, je préfère même pas compter !" Devant une photo de soldat anglais, période fin 18e siècle, Josiane élabore son plan d'attaque. La couturière fait partie de la trentaine de bénévoles qui élaborent les costumes du spectacle, et pour cette 14e édition, elle se confronte à un nouveau défi : coudre environ 2 500 boutons avant le 15 juin.

Les boutons sont cousus avec beaucoup de minutie, comme sur cet uniforme anglais © Radio France - Céline Autin

Tout le monde en plaisante, mais c'est vrai que c'est colossal - Jean-Noël Pinaud, metteur en scène de la fresque de Bridiers

Les bénévoles ont commencé à travailler sur les costumes et les boutons en octobre, bien plus tôt que les années précédentes. Jean-Noël Pinaud, le metteur en scène, reconnaît la difficulté du travail : _"_Certaines années il y avait plus de costumes à faire, mais c'était moins compliqué. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de boutons ! Là on a choisi le 18e siècle, et tout est plus exigeant. On a eu du mal à faire venir autant de boutons, déjà, sur le plan financier. Et ça exige d'être très minutieux."

Cette année les bénévoles ont commandé plus de 2500 boutons. © Radio France - Céline Autin

Les bénévoles partent du principe que les costumes pourront être vus autant de près, à 50 cm, que de loin. Pour que tout soit parfait, Josiane est prête à refaire la couture quand ça ne va pas : "_Il n'y que dix boutons à refaire sur un costume ! Si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave, on le refait !_"

L'une des tenues de soldat réalisée par les bénévoles © Radio France - Céline Autin

Certaines bénévoles reconnaissent tout de même qu'elles sont fatiguées : "On manque de couturières !" explique Madeleine. "Il faut rendre les costumes le 15 juin, et on n'est pas beaucoup." Une trentaine de couturières se relaient tous les jours mais elles lancent un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient bien les rejoindre.

Les dons en tissu sont également très appréciés : "On prend les vieux draps, les rideaux, les tissus d'ameublement... Tout ce qui peut nous servir pour la scène de bal à Versailles, détaille Jean-Noël Pinaud. On a de la chance avec cette époque, les imprimés peuvent être à fleurs, à rayures ... Tout peut aller !"

Les bénévoles se donnent rendez-vous le mercredi et le vendredi après-midi, au local "Le Sentier", au-dessus de la salle des fêtes de La Souterraine.