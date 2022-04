A Bruz, le Moulin du Boël a été entièrement restauré grâce à la Fondation du patrimoine

Après 7 mois de travaux, le moulin de Boël a été inauguré ce samedi. Le site a pu être sauvé grâce à la mission Stéphane Bern de la Fondation du patrimoine. Un chantier de rénovation à plus de 700.000 euros.

Grâce à des dons et à la Fondation du patrimoine, le Moulin de Boël a pu être restauré

C'est le jour J pour le moulin de Boël. Après plus de 7 mois de travaux, le site a été inauguré ce samedi. En 2019, l'association Les Amis du Boël contacte la mission Stéphane Bern de la Fondation du patrimoine pour sauver le moulin. Le dossier est retenu: les travaux peuvent commencer. "A l'intérieur, on a refait les sols mais aussi les portes. A l'extérieur, on s'est attaqués à la charpente du moulin mais aussi aux fenêtres", explique Edouard Ladune, architecte du projet.

Assainir le bâtiment

La plus grosse partie du chantier a été l'assainissement du moulin. "En effet, le site a beaucoup souffert de l'attaque de l'eau par le passé" rapporte Edouard Ladune, "On a donc enlevé tous les aménagements qui avaient été fait dans les années 60 comme les dallages en ciment qui pouvaient retenir l'eau, pour permettre au moulin de respirer." Coût total des travaux: 714.000 euros. Des travaux, financés par la Fondation du patrimoine, la métropole de Rennes, des mécènes privés mais aussi par des habitants du coin.

Un futur lieu d'expositions

Le site fraîchement inauguré doit cependant respecter des consignes strictes en terme de jauge. Seules 15 personnes maximum peuvent être à l'intérieur en même temps. "On a donc prévu d'organiser occasionnellement des petites expositions de peintures, de photographies ou de dessins au moulin. On réfléchit à proposer des concerts aux abords du site... Mais impossible d'organiser des évènements plus important", confie Philippe Salmon, Maire de Bruz.