A Caen, les chats de Geluck se font la malle

Du port de Caen, à l'esplanade de l'Hôtel de ville et jusqu'au Mémorial, l'exposition en plein air du "Chat déambule à Caen" aura offert aux caennais et touristes une promenade cha(t)rgée d'une vingtaine de statues de bronze du célèbre matou du dessinateur belge.

Des chats drôles, mais aussi plus acides ou témoins d'une réalité douloureuse

En tutu, sous un parapluie, prêt à golfer, charmeur d'eau, sur une balançoire avec une souris ou transpercé de flèches en forme de crayons de couleur, hommage aux journalistes de Charlie Hebdo assassinés, ce sont 20 statues de bronze de deux mètres de hauteur que l'on a pu admirer durant près de cinq mois dans les rues caennaises. Une exposition présentée dans un contexte de crise sanitaire, véritable opportunité pour le dessinateur. Les musées étant fermés, l'art dans la rue a séduit d'autant que cette exposition était gratuite.

Inauguration de l'exposition Le Chat déambule à Caen, exposition de 20 statues en bronze du chat de Philippe Geluck, d'octobre 2021 au printemps 2022. © Radio France - Marie Martirossian

Parallèlement au plein air, le grand public a pu découvrir une exposition "Caen, le Chat s'expose" au scriptorium de l'Hôtel de Ville, présentant des dessins à l’encre de Chine, des toiles et autres résines des sculptures petit format, des sérigraphies et éditions numérotées et quelques œuvres vidéos et sonores.

Public séduit

Certains touristes sont venus spécialement à Caen pour découvrir ces sculptures monumentales. Si il est impossible de donner leur nombre l'exposition au scriptorium a totalisé 21 659 entrées sur la période. Si la majorité est venue de Normandie, d'Ile de France et des régions voisines Bretagne et Pays de Loire, 1400 visiteurs sont venus de l'étranger dont 375 de Belgique.

Après Paris, Bordeaux et Caen, le Chat poursuit sa tournée à l'international à Genève en Suisse avant de rejoindre Milan en Italie