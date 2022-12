A Canet-en-Roussillon, l'aquarium Oniria se dote de deux mascottes

Ony (à droite) et Yna (à gauche) sont les deux nouvelles mascottes de l'aquarium.

Deux nouvelles espèces viennent de débarquer à Oniria, l'aquarium de Canet. Des poissons tropicaux ? Des coraux ? Non, des mascottes ! Baptisées Yna et Ony, elles navigeront dans les allées de l'aquarium pendant toutes les vacances de Noël, pour aider les jeunes (et les moins jeunes !) à comprendre les enjeux de la protection environnementale.

L'objectif est avant tout pédagogique. Yna et Ony feront le relai entre le public et les scientifiques de l'aquarium, qui seront chargés de répondre à toutes les questions.

Oniria est le premier établissement touristique payant des Pyrénées-Orientales. Ouvert en juillet 2021, il comptabilise plus de 500 000 visiteurs.