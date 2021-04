Les professionnels du spectacle ont fait une manifestation performance au rythme de "We Will Rock You", le refrain du groupe Queen. Ils martèlent en musique qu'ils sont "essentiels"

VIDEOS : A Cannes, le "We Will Rock You" impressionnant des professionnels du spectacle

Le refrain "We will rock you" s'est transformé en "Nous sommes tous essentiels"! Espacés par un mètre de distance, les professionnels du spectacle tapent dans leurs mains et sur des grosses caisses à roulettes, appelées Fly Case, sur l'air bien connu du groupe anglais. D'habitude les caisses à roulettes servent à mettre le matériel de spectacle. Aujourd'hui elles sonnent vides.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les professionnels du spectacle en colère refusent les concerts "tests"

Habillés en noir, ils sont ingénieurs du son, ils construisent des scènes géantes de festivals, ils gèrent les feux d'artifice, la vidéo, la logistique, ils sont chauffeurs, décorateurs, cuisiniers, avec des look de rockeurs ou de surfeurs parfois.

A Cannes les professionnels du spectacle ont battu le rappel sans le syndicats ni les professionnels de la banderoles, pour appeler à la reprise des spectacles avec des jauges maximales. Ils refusent totalement les concerts "tests" avec des jauges réduites comme le propose la ministre de la culture Roselyne Bachelot.

Parmi les participants il y a beaucoup de femmes et des professionnels de l'événementiel qui ne sont pas tous intermittents du spectacle. Pour eux il faut ouvrir avec des jauges maximales et éviter absolument de mettre en place des spectacles avec jauges réduites, car ce serait condamner une partie des métiers de l'événementiel, un secteur très présent à Cannes.

Si on traduit "We Will Rock You" en français ! ça pourrait donner "on va... on va ... vous secouer". C'est donc à la fois un appel à l'aide et un avertissement.

A Cannes manifestations des professionnels du spectacle © Radio France - Alexandre Mottot

L'union sacrée des professionnels

Cette performance a permis à plusieurs familles de métiers de s'unir autour de la demande d'annulation de la réforme de l'intermittence et de réouverture des lieux de spectacle.

Yann a fait partie de la coordination de l'événement. Il est pyrotechnicien et il fait partie de la coordination des intermittents précaires de la Côte d'Azur. Magalie est dans l'événementiel, un secteur d'activité particulièrement sinistré. La manifestation a pu avoir lieu grâce à la collaboration du groupe Facebook We are The Crew Roads, un collectif de professionnels du spectacle et de "roadies" qui doit son nom à une chanson du groupe Motörhead. Des entrepreneurs du spectacle ont également apporté un soutien logistique à l'aide de camions et de matériel.