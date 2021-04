PHOTOS - À Carpentras, le public peut aller au musée malgré les restrictions

C'est le seul musée encore ouvert au public en France : l'Inguimbertine à Carpentras. Le seul ou presque. Contrairement à l'Hospice Saint-Roch à Issoudun dans le Berry, les visites y sont autorisées, même pendant le troisième confinement entré en vigueur ce dimanche. Une exception liée au statut de bibliothèque-musée de cet ancien hôpital vauclusien de 10.000 m². Par ailleurs, les visites guidées proposées ponctuellement par les équipes de l'Imguimbertine sont maintenues elles aussi. Suspendues pendant plusieurs mois pour cause de Covid, elles ont repris en janvier avec des groupes limités à six personnes.

La dernière visite commentée a eu lieu hier, samedi 3 avril. En compagnie de Jean-Marie Torrandel, responsable du département histoire, société et art de la bibliothèque de l'Inguimbertine, une famille réunie pour le week-end de Pâques a eu le privilège de découvrir les lieux dans les moindres détails. "C'est fantastique de pouvoir profiter de ces informations en famille", se réjouit Paule. Christian acquiesce, "C'est notre première visite en un an et demi, depuis le premier confinement, on a l'impression de revivre."

Ces visites ont lieu chaque premier samedi du mois, les réservations se font par téléphone au 04 90 63 04 92, toutes ces informations sont sur le site internet de l'Inguimbertine. En attendant la prochaine, le public peut s'y rendre pour lire mais aussi admirer les tableaux et les sculptures de cette bibliothèque-musée. Elle est ouverte du mardi au dimanche.

© Radio France - Elsa Vande Wiele

© Radio France - Elsa Vande Wiele

