A Caudry on patine en short et tee shirt avec la patinoire d'été

Bernadette regarde ses 2 petits enfants en vacances chez elle pendant 1 mois filer sur la patinoire en short et tee-shirt avec 25° au thermomètre et un grand soleil, une drôle de scène pour la mamie qui applaudit quand même l'activité

C'est bien pour les petits, eux été ou hiver c'est pareil ! du moment qu'ils glissent ça leur va et nous aussi !

La mairie qui avait déjà installé une patinoire pour le marché de Noel en 2019 a décidé de réitérer l'opération mais en plein été, "un concept complètement décalé" s'amuse Antoine Hisbergues, adjoint à l’événementiel mais qui a tout son sens en août "pour attirer du monde au centre ville et apporter un service, un activité aux Caudrésiens qui peuvent pas partir en vacances".

Et si la glace synthétique glisse moins que la vraie, les gamins s'éclatent quand même, pour ceux qui débutent il y a comme dans les vraies patinoires des animaux en plastique pour s'accrocher, et pour les chutes c'est finalement plus sympa que la vraie glace car "c'est moins froid" rigolent les gamins.

Patinoire en short à caudry © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Ombelyne, animatrice au centre aéré accompagne une dizaine d'enfants, est aussi ravie

Ça glisse moins et du coup ça permet aux enfants de mieux s'adapter à la patinoire, c'est mieux de commencer avec ça, et quand on tombe ça fait moins mal, c'est chouette même en été

Et en plus la patinoire est écolo car pour chaque plaque de glace synthétique produite un arbre a été planté, soit 200 arbres. Et les bénéfices de l'opération Summer On Ice seront reversés à l'association Avenir Jeunes pour financer les prochains projets de l'année.

La patinoire d'été de Caudry, c'est jusqu'au 27 août de 14h30 à 18h30, 1 euro la demie, et pas besoin de pass sanitaire car la jauge est limitée à moins de 50.