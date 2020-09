Triste nouvelle pour les amoureux des airs. Les populaires portes ouvertes qui devaient avoir lieu sur Voglans (Savoie) les 26 et 27 septembre sont annulées à cause d'un ciel défavorable.

A cause de la météo, les portes ouvertes de l'aéroclub de Savoie sont annulées à l'aéroport de Chambéry

C'est la mort dans l'âme que Bernard Boymond a annoncé sur France Bleu Pays de Savoie le report du grand rendez-vous de l'aviation sur l'aéroport de Chambéry-Savoie Mont-Blanc, à Voglans. "La météo de samedi est totalement défavorable" déplore l'organisateur. Il n'y aura pas ce week-end de journées portes ouvertes avec des baptêmes et des vols d'initiation.

S'il fait un peu plus beau, dimanche après-midi, on peut toutefois se rendre sur le site où les passionnés seront là pour vous accueillir. Seul réconfort : le président de l'aéroclub promet qu'il y aura plus tard dans l'année ces fameuses journées portes ouvertes.