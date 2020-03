A cause de la montée des eaux, l'ouverture de la saison de pêche est reportée dans trois secteurs en Mayenne

"Après la trêve hivernale liée à la reproduction de la truite fario, les pêcheurs mayennais s’apprêtent à rejoindre leurs coins de pêche favoris. L’ouverture de la pêche à la truite sonne le début de la saison, et c’est traditionnellement l’occasion de partager avec la famille et les amis cette journée tant attendue" souligne la fédération départementale sur son site.

L'ouverture de la pêche à la truite ce samedi partout en Mayenne ? Non, pas partout : dans trois secteurs, en raison de la montée des eaux, c'est reporté. Au 21 mars du côté de Neuilly-le-Vendin et Madré, dans le nord du département et au 28 mars, à Congrier dans le sud-Mayenne et à Montigné-le-Brillant près de Laval.