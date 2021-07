A cause du pass sanitaire, les concerts d'été sont annulés à la Ferme des Beiges en Creuse

Il n'y aura pas de concert cet été à la Guinguette des Beiges à Arrènes en Creuse. Cette ferme se transforme en lieu culturel chaque année pendant les grandes vacances. Mais les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir concernant le pass sanitaire poussent les organisateurs à annuler le programme estival.

"Plus que les jauges, c'est l'esprit de libre accès/libre circulation sur le lieu qui est remis en cause. L'idée du lieu c'était d'offrir un accès aux produits locaux et à la culture musicale à tous et pour tous. Sans jugement sur la vaccination, le pass sanitaire ne permet plus d'offrir ces conditions de libre accès... Parce que nous ne voulons fermer la porte à personne nous avons pris la dure décision d'annuler cette 9ème saison des marchés concerts à la Ferme des Beiges", écrivent-ils sur Facebook.

La Ferme des Beiges annule les concerts prévus cet été à Arrènes en Creuse. - Ferme des Beiges - Facebook

Le pass sanitaire devient en effet obligatoire dès le 21 juillet dans tous les lieux de loisir et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. cette jauge était à 1.000 spectateurs jusqu'à présent. La Guinguette des Beiges précise que les personnes qui avaient déjà acheté leurs billets seront remboursées rapidement.