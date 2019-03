"On a ce qu'on ne trouve pas sur les plateformes de streaming" : deux valentinois ouvrent une vidéothèque

Dans le centre-ville de Valence, une cinémathèque vient de s'installer dans le centre-ville. Cela ressemble à un vidéoclub. Mais le concept est différent : il faut adhérer à l'association Videodrome et payer 7.90 euros par mois. Ensuite, il n'y a plus qu'à choisir parmi 10000 films.

Valence, France

10 000 DVD trônent sur les étagères de Videodrome à Valence. Le local de l'association a ouvert vendredi dernier. Cela fait 20 ans que Simon Romieux, un des deux fondateurs, les accumule, "vous avez tous les classiques américains, tous les Hitchcock, Charlie Chaplin etc. Il y a aussi le cinéma européens, les mangas et le cinéma français".

Pour emprunter des films, il faut payer une adhésion mensuelle de 7,90 euros. © Radio France - Diane Sprimont

Ce stock impressionnant est rare est celui de son ancien vidéoclub, video 2001. Il est fermé depuis deux ans, "on a rencontré pas mal de gens dans la rue qui nous ont dit que c'était dommage d'avoir fermé, raconte Simon Romieux. Alors on s'est dit que ce serait sympa d'ouvrir un lieu comme celui-ci avec un côté plus décontracté sans le côté commercial vu qu'on est une association."

Un choix plus large que sur les plateformes de streaming

Alexandre est bénévole à Videodrome pour partager sa passion et approfondir sa connaissance du cinéma asiatique. Il est catégorique, cette cinémathèque est plus intéressante que le streaming, "ces plateformes sont spécialisées en série. Le choix de film est donc limité et ici, on a un choix de films qu'on ne retrouve pas sur ces sites de téléchargement."

Les bénévoles du Videodrome, 49 rue Bouffier, ouvrent leur collection le lundi et le mercredi de 16h30 à 19h30. Le samedi de 10h30 à 13 heures puis de 15 heures à 17h30.