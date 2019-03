A Châlons-en-Champagne, une application mobile pour les jeunes

La municipalité de Châlons-en-Champagne et son Conseil des jeunes ont lancé l'application "Jeunes Châlons". Un projet destiné aux jeunes de 15 à 25 ans pour répondre à toutes les questions et proposer des tarifs réduits dans une quarantaine de commerces de la ville.

Châlons-en-Champagne, France

Avec "Jeunes Châlons", tous les 15-25 ans, chalonnais ou non, pourront profiter d'une "carte jeune", avec des tarifs préférentiels, rien qu'en montrant votre smartphone. Patinoires, restaurants et même auto-écoles... La mairie et le Conseil des Jeunes ont passé un partenariat avec une quarantaine d'établissements. Les commerces partenaires sont facilement reconnaissables grâce à l'étiquette apposée sur leur devanture.

L'étiquette est facilement reconnaissable. © Radio France - Marius Delaunay

Huit rubriques différentes

Se loger, travailler, se divertir... Au total, huit rubriques différentes vous renseignent sur la vie chalonnaise. Le fruit d'un travail de plus d'un an entre la municipalité et la vingtaine de membres du Conseil des jeunes. Au total, plus de 300 fiches ont été créés pour donner tous les renseignements possibles.

Disponible sur smartphone

L'application est gratuite, déjà disponible pour tous les types de smartphone, et ouverte à tous, chalonnais ou non.