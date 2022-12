À Chamrousse, la réouverture des pistes, attendue avec impatience, fait des heureux

Certains avaient coché la date du 3 décembre, synonyme de réouverture de leur station de ski favorite. "On attendait la réouverture de Chamrousse, on est fidèles à la station", confirme Hélène, venue en famille de Saint-Paul-de-Varces. "Depuis la fermeture, on était impatients de reprendre, et les enfants aussi ! Ca fait quelques semaines qu'ils vont tous les jours regarder sur Internet si ça va bien rouvrir le 3 décembre, s'il y aura bien de la neige,..."

Quelques réglages pour la reprise

Son fils Noah termine justement sa première descente avec le club de ski, et déjà il y a des réglages à faire : "Les skis étaient trop petits, on avait trop reculé la fixation. Donc on change de skis, j'en ai pris d'autres", explique le jeune garçon. Il n'est d'ailleurs pas le seul à devoir faire des réglages. Dans un magasin de location, Rosa, une Lyonnaise, est venue chercher des skis et les chaussures qui vont avec : "J'ai le pied délicat, donc il m'ont donné de super chaussures, les skis, les bâtons. On est partis !"

Le patron du magasin, Jean-Jacques, savoure cette reprise : "On a tenu nos engagements d'ouverture, c'est positif ! Les gens sont ravis, ça leur manquait de pouvoir retourner skier. Et puis avec une certaine liberté qu'on avait un peu perdue ces trois dernières années".

Un lancement très encourageant

Au pied des pistes, Sarah et Alexandre prenne un petit-déjeuner après leur première descente : "Aaaah ! Ca fait plaisir, soupire Sarah ! Moi ça fait longtemps que je n'ai pas skié, donc là de retrouver les sensations de glisse, c'est super". Si certains inspectent leurs planches en bas des pistes, où quelques cailloux percent encore à travers la neige, elle n'y trouve rien à redire. "La neige est plutôt bonne ! C'est vrai que moi je suis un peu peureuse quand ça gratte un peu, vous savez ce petit bruit... Mais là pour l'instant elle est bonne, ça glisse bien". Venu pour la journée, le couple envisage déjà de revenir pour un week-end.

Pour le directeur de l'office de tourisme, Christopher Hardy, cette ouverture s'annonce excellente : "Ca démarre vraiment bien, on avait déjà +15% de réservations sur les forfaits, et +30% pour l'hébergement pendant l'automne. On est heureux de voir qu'il y a du monde, de l'engouement. C'est une bonne ouverture, on a 11 pistes d'ouvertes, 35% du domaine skiable. De voir tout ce monde sur la place de Belledonne, là c'est que du bonheur !"