À Charleville-Mézières l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette inaugurée

Alors que le Festival mondial des Théâtres de marionnettes s'ouvre ce samedi, Charleville-Mézières a inauguré vendredi sa nouvelle Ecole nationale supérieure des Arts de la Marionnette, en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

C'est un joli cadeau pour le trentième anniversaire de l'école de marionnettistes. Un cadeau à 11 millions d'euros offert par l'Etat (50 %), Ardennes Métropole (20%), le Conseil régional du Grand-Est et le Conseil départemental des Ardennes. Un tout nouveau bâtiment livré après plus de trois ans de travaux et des retards répétés.

À partir du mois d'octobre, les étudiants y disposeront de nombreuses salles de travail, d'ateliers de fabrication et surtout d'une véritable salle de spectacle avec 105 places assises. Avec 3300 mètres carrés de surface, l'Ecole supérieure nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM) s'affranchit de l'exiguïté de ses anciens locaux.

Nouvelle dimension, nouvelles ambitions

30 élèves pourront y suivre les 3 années de cursus simultanément, soit deux promotions de quinze. Sans cet outil, l'école se contentait d'accueillir 15 nouveaux étudiants tous les 3 ans seulement. L'établissement pourra désormais proposer des stages de formation continue à destination des professionnels tout au long de l'année, accueillir des artistes en résidence de création dans de bien meilleures conditions et proposer des actions de découverte à destination des habitants.

La ministre de la Culture Françoise Nyssen, avec Nefertiti et Akhenaton, les deux marionnettes qu'elle s'est vu offrir © Radio France - Alexandre Blanc

Lors de l'inauguration, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen a confirmé l'attribution prochaine à l'ESNAM du tout nouveau label "pôle des arts de la marionnette". Ce qui garantit un soutien financier de l'Etat, au même titre que les pôles des arts du cirque ou que les Centres dramatiques nationaux pour le théâtre par exemple. Les arts de la marionnette sont la 13ème discipline à faire l'objet d'une telle reconnaissance par l'Etat.