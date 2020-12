À Château-Gontier-sur-Mayenne, la reprise des entraînements de rugby se fait en douceur

Depuis quelques jours, la Fédération Française de Rugby a autorisé la reprise des entraînements collectifs, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Dans le club de rugby de Château-Gontier-sur-Mayenne, les jeunes pousses ont eu la possibilité de retrouver le chemin des pelouses, après un mois et demi de confinement.

L'ambiance traditionnelle des entraînements de rugby n'est pas encore revenue. Les jeunes doivent se changer chez eux, se laver les mains avant de commencer l'entraînement. Pendant la session, aucun placage, des couloirs de jeu par personne afin de ne pas se croiser. Mais malgré ces règles sanitaires, ils sont heureux de revenir jouer avec les copains, et avoir la possibilité de se défouler sur la pelouse.

Je suis content de revenir jouer ici. J'ai eu la possibilité de jouer chez moi avec mes frères, mais ils ne savent pas jouer au rugby donc c'était un peu compliqué. Alors qu'ici avec les copains, on sait tous jouer, c'est agréable ", nous explique Louis, 11 ans, qui pratique le rugby depuis 4 ans.

Afin de respecter les gestes barrières, chaque joueur a son propre ballon. © Radio France - Valentin PLAT

Mais les gestes barrières et la distanciation sociale compliquent un peu la pratique du rugby. Le jeu de passes et de contact avec les plaquages ne peut se faire en ce moment. Les entraînements sont purement physiques, avec du renforcement musculaire, et du jeu individuel basé sur de la course avec ballon. Alors, pour les entraîneurs et éducateurs, il faut renouveler les sessions d'entraînements.

On a du mal à s'approcher de l'activité rugby. Le rugby est un sport collectif, basé sur le contact, et là, avec les règles sanitaires, on ne peut pas pratiquer du vrai rugby. Mais bon, c'est déjà ça ", se rassure Pascal Guidon, éducateur de rugby au RCC53.

Le ministère des Sports a annoncé mercredi 9 décembre, que le protocole allait changer. Les entraînements collectifs doivent se tenir avec 6 personnes maximum, encadrement inclus. Une mesure qui va encore compliquer la reprise des sports collectifs.