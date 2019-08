A Chateauneuf-les-Bains, le camping "à l'ancienne" a toujours ses adeptes

On connait les énormes campings et leurs allées de bungalow. Mais pour certains, le camping ce n'est pas vraiment ça. A Chateauneuf-les-Bains, pas de structures en dur, mais beaucoup de convivialité. Et c'est tout ce qu'il faut aux campeurs.

Châteauneuf-les-Bains, France

Pour certains, le camping c'est une véritable religion. Pas question de passer ses vacances autrement : "C'est un choix de vacances. Qu'est-ce qui me plait ? _La proximité avec les gens, avec la nature_, avec les arbres, avec la Sioule, tout ça..." Depuis plusieurs années, Paulette sa caravane au camping des Bords de Sioule à Châteauneuf-les-Bains, dans les Combrailles.

Aucune structure en dur sauf les sanitaires et l'accueil, seulement des emplacements délimités avec un branchement électrique. "Le vrai camping : camping toile de tente, camping caravane... on est tous pareil. C'est ce qui est bien dans ce camping, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les gens. C'est très familial, on se retrouve autour d'un verre et puis on passe de très bonnes vacances".

Mais camping "à l'ancienne" veut aussi dire qu'il n'y a ni piscine ni animations. Alors il faut trouver de quoi s'occuper pendant les vacances... Pas de souci pour Yvette et ses amis : "On s'amuse bien, il y a une bonne ambiance. On trinque souvent ! Et autrement on joue, aux cartes, on discute, comme tout le monde !"

Le retour au calme

Dans le petit camping, 44 emplacements pour des toiles de tentes, des caravanes ou des camping-car. Aucune structure en dur sauf les sanitaires et l'accueil. C'est justement ce que recherchent les campeurs : "Les gens cherchent surtout le calme et la nature", détaille Benoit Schutzer, le gérant du camping.

Il s'occupe de la petite infrastructure depuis un an et constate déjà que ces clients ont des habitudes : "Souvent les gens se débrouillent, ils ont l'habitude. Ceux qui passent 2-3 jours ici et qui partent ailleurs, _ce sont des baroudeurs, ils ont l'habitude_. C'est surtout une clientèle de pêcheurs, parce que la Sioule est réputée et puis les curistes aussi".

Et le petit camping connait aussi bien le succès que les grands : au plus fort de l'été, à la fin du mois de juillet, le gérant a enregistré jusqu'à 60% de remplissage. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux.