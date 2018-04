Juliette et Inès, étudiantes en arts, viennent d'investir une friche de la rue de l'Indre à Châteauroux. Dans cette ancienne usine de 200m2 qu'elles rénovent, elles ont installé une salle d'exposition et un atelier de création.

Châteauroux, France

Un nouvel atelier de création artistique et d'exposition à Châteauroux ! Deux étudiantes en arts, Inès et Juliette, viennent d'investir une ancienne usine désaffectée au 52 rue de l'Indre, à Châteauroux. Les deux amies se sont d'abord installées dans l'ancienne poissonnerie de la rue Grande, qui a donné son nom à l'Atelier de la poissonnerie, jusqu'à ce que l'espace deviennent un bar.

À côté de l'espace d'exposition, les deux jeunes femmes ont installé leur atelier de création. © Radio France - Adèle Bossard

L'été dernier, elles ont ainsi déménagé leur Atelier de la Poissonnerie, qui garde son nom, dans les locaux d'une ancienne usine du vieux Châteauroux. Comme rue Grande, l'espace leur est prêté gracieusement, en échange de rénovations. Depuis l'été, elles ont aménagé deux salles d'exposition, un atelier, un petit bar et des canapés, et même une chambre à l'étage pour les artistes de passage.

Leur atelier est ouvert au public le week-end. © Radio France - Adèle Bossard

Depuis la rue, un grand panneau EXPO indique l'entrée. Un autre panneau "Usine" au bout du porche mène au nouveau bâtiment investi par Inès et Juliette.

Juliette est une Castelroussine de 21 ans, aujourd'hui étudiante à Tours : "J'étais au lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux et après mon bac, j'ai fait deux ans de classe préparatoire en arts plastiques à Paris. C'est là que j'ai rencontré Inès", raconte-t-elle. Inès, 22 ans, est elle originaire de région parisienne et étudie maintenant aux Beaux Arts de Limoges. Les deux jeunes femmes cherchent à développer un projet commun et choisissent Châteauroux, à mi-chemin entre leurs deux villes. "On a un prêt gracieux et on y fait un peu ce qu'on veut en échange de rénovation, résume Inès. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est de mettre à disposition un lieu de découverte et de création".

Juliette, à gauche, et Inès, à droite, dans l'espace bar du nouvel Atelier de la Poissonnerie. © Radio France - Adèle Bossard

Leur nouvel espace de 200 m2, rue de l'Indre, accueille en ce moment l'exposition de Mélina Perreau, une jeune photographe originaire de Vineuil : "Pour un artiste qui veut exposer, c'est vrai que Châteauroux il n'y a rien ! Enfin, on peut exposer dans les bars, mais ce n'est pas pareil ici, on peut montrer son travail aussi )à des gens qui peuvent nous aider pour le futur".

La partie exposition est déjà entièrement rénovée. © Radio France - Adèle Bossard

À termes, Inès et Juliette prévoient aussi d'ici 6 mois de proposer des ateliers participatifs, sur la gravure, la photo, la peinture, la céramique, la sérifgrapgie. Le week-end, elles proposent aussi des séances photos. Elles ont noué un partenariat avec la section arts plastiques du lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux. Et elles aimeraient aussi accueillir des musiciens ou des artisans.

Infos pratiques :

L'Atelier de la Poissonnerie, 52 rue de l'Indre à Châteauroux. Ouvert le samedi.

Les photos de Mélina Perreau en Nouvelle-Zélande sont à voir jusqu'à au 25 mars.