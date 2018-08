Allier activité sportive, plaisir et rencontres, c'est l'objectif de séances de course à pied organisées toutes les semaines au parc de Belle-Isle à Châteauroux. Pas besoin d'être un grand marathonien, ces événements sont ouverts à absolument tout le monde !

Châteauroux, France

Et si vous profitiez de ce dimanche matin pour faire du sport ? Par exemple, en chaussant vos baskets et en allant courir ? Si vous n'avez pas pratiqué cette activité depuis longtemps, vous avez peut-être peur de vous y remettre.

C'est pour cette raison qu'un passionné de jogging, Christophe Gervais, a décidé de lancer des séances de course à pied ouvertes au plus grand nombre et qui se déroulent toutes les semaines au parc de Belle-Isle à Châteauroux.

120 participants les premières semaines

L'idée est née en mars, quand son épouse a souhaité faire du sport : "Elle ne voulait pas courir toute seule et ne souhaitait pas courir avec moi pour ne pas me ralentir. On a alors créé un événement sur Facebook où on a convié les coureurs, notamment les débutants, à une petite séance gratuite."

Le couple ne pensait avoir que cinq ou six participants, et ce sont finalement jusqu'à 120 personnes qui ont pris part aux premiers événements. Depuis, l’enthousiasme n'est pas retombé et chaque semaine au moins cinquante castelroussins répondent présent.

Des événements ouvert à tous, amateurs comme confirmés, rappelle Christophe Gervais : "Tout le monde peut suivre, ça va vraiment de 4 à 77 ans. Certains n'ont pas couru depuis trente ans, on a des gens en fauteuil roulant, d'autres qui viennent d'arrêter de fumer." Le passionné de course à pied poursuit : "Et puis il y a des gens qui sortent de leur solitude, qui sont pas très bien dans leur vie au quotidien et qui viennent pour décompresser, échanger. Une fois que l'on a terminé de courir, on passe un moment ensemble, on s'étire, on discute. On se fait des amis."

"On enchaîne les tours de l'île et on donne des petits conseils"

Les séances durent en général entre une heure et une heure et quart, mais vous n'êtes pas obligé de rester tout le long. L'objectif est d'aller à son rythme insiste l'initiateur du mouvement : "On enchaîne les tours de l'île et on donne des petits conseils. Ça va du choix des chaussures, à la gestion de la foulée, en passant par la façon de respirer, la position du corps... On fait tous quelque soit le niveau, un premier tour ensemble, pour l'échauffement. Ensuite il y a des groupes de niveau qui se forment."

Des séances chaque semaine

Et si l'objectif est sportif, il est aussi humain : "On fait en sorte que ce moment soit convivial, que ce soit du pur plaisir. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui courent avec nous le dimanche et qui se retrouvent en petit groupe durant la semaine pour faire ça sans nous. C'est génial !"

Les séances se déroulent quasiment chaque semaine. Les jours et horaires changent d'une semaine sur l'autre. Pour être au courant des prochains événements, ça se passe sur la page Facebook Les Coureurs de Belle-Isle à Châteauroux.

Séance ce dimanche 19 août à 9 heures. Rendez-vous devant la guinguette du parc de Belle-Isle à Châteauroux