A Châteauroux, le café-théâtre de la Scène des Halles ferme ses portes après seulement deux spectacles

11 jours, deux spectacles et puis s'en va. La Scène des Halles, le café-théâtre qui a ouvert le 4 septembre dans l'Espace des Halles de Châteauroux vient de fermer définitivement. Le gérant l'a annoncé ce mardi 14 septembre sur sa page Facebook. La page du lieu, comme le site internet ne sont eux déjà plus accessibles. Ce projet, on en parle à Châteauroux depuis plus d'un an, cette fermeture, soudaine, est forcément une surprise.

"C'était la Scène des Halles, c'est tout pour moi", voilà comment le gérant annonce la fermeture sur sa page Facebook. "Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, je suis déjà assez peiné", explique Gil Fourgeaud avec des sanglots dans la voix. Il assure que l'engouement était important, que le projet était très bien parti.

Je suis déjà assez peiné

Malgré tout, avant même la fermeture, deux spectacles ont été annulés, celui d'Anthony Joubert le 10 septembre, et celui de Jean-Marie Bigard le 23. "Les places ne partaient pas", d'après un commerçant place Monestier, juste à côté de la Scène des Halles. "C'était trop pour Châteauroux, deux à trois spectacles par semaine, avec une salle de 200 personnes à remplir, je ne suis pas étonné que ça ferme", ajoute ce restaurateur.

Deux à trois spectacles par semaine

Et après avoir discuté avec d'autres commerçants de la place, le restaurateur constate que personne n'a été prévenu, pas même le propriétaire des murs de la Scène des Halles. Le gérant du site doit désormais rembourser 500 places qui avaient déjà été réservées. Gil Fourgeaud explique aussi avoir donné les coordonnées de l'Asphodèle, la salle de spectacles du Poinçonnet, aux producteurs de certains artistes, pour les reprogrammer. Il veut "continuer à faire vivre la culture", explique-t-il.