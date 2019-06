À Châteauroux, le camping du Rochat pris d'assaut par les camping-cars.

Châteauroux, France

Comme un air d'été à Châteauroux pour ce week-end de Pentecôte.

Le camping du Rochat, par exemple à Belle Isle, est presque plein : sur les 120 emplacements normalement disponibles, il n'en reste que six de libres, hors zone réservée aux mobil-homes. En cause notamment : un rassemblement annuel de camping-car. Ils sont venus de la France entière pour passer le week-end ensemble à Châteauroux. Au programme : balade, découverte de la ville, jeux de cartes, pétanque, brocante.

Un moment de convivialité

Parmi les 200 camping-caristes qui ont fait le déplacement à Châteauroux, des habitués comme Jean-Louis, 68 ans. C'est la deuxième année qu'il vient au camping du Rochat. "On a la chance d'avoir un lac où on peut se baigner, une guinguette, où on a mangé l'année dernière plusieurs, toujours servis avec le sourire, et une piscine. On peut pêcher ... le soleil, on est heureux", sourit ce vacancier, qui a fait 500 kilomètres depuis les Vosges. Il est arrivé jeudi au camping du Rochat avec sa femme, Marie-Thérèse. Sur l'emplacement d'à côté, son beau-frère, Francis, qui est venu de Vendée, lui aussi avec sa femme. "Chaque personne amenait une spécialité de sa région, donc on a essayé de ramené une spécialité de chez nous. Le préfou et la mogette, jambon vendéen", raconte-t-il.

Un repas des régions va être organisé à la guinguette de Belle Isle ce week-end. Pour Jean-Louis et Marie-Thérèse, ce sera du "fuseau lorrain et de la mirabelle".