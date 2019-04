A Civray : neuf nouveaux noms pour le Festival au Fil du Son de juillet

Dans le Festival du Sud Vienne, après Boulevard des Airs et Eddy de Pretto, neuf nouveaux noms sont à découvrir ici.

Civray, France

La programmation est quasi-complète du Festival au Fil du Son et sa 16ème édition du 25 au 27 juillet. On savait que le groupe Boulevard de Airs serait à Civray au côté entre autres d'Eddy de pretto. Ce sera entre le 25 et le 27 juillet prochain. Voici les nouveaux noms :

▽ BARRY MOORE - Jeudi 25 Juillet 2019

▽ GAËTAN ROUSEL - Vendredi 26 Juillet 2019

▽ GRINGE - Vendredi 26 Juillet 2019

▽ I ME MINE - Vendredi 26 Juillet 2019

▽ HILIGHT TRIBE - Vendredi 26 Juillet 2019

▽ GORAN BREGOVIC - Samedi 27 Juillet 2019

▽ LOUD - Samedi 27 Juillet 2019

▽ PLK - Samedi 27 Juillet 2019

▽ RAKOON - Samedi 27 Juillet 2019