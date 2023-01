A Clermont-Ferrand, la potion magique du dernier Astérix et Obélix fait effet dans les salles de cinéma

Plusieurs avant-premières du dernier opus d'Astérix et Obélix avaient lieu ce dimanche à Clermont-Ferrand.

C'est un succès par Toutatis ! En tout cas, cela y ressemble selon les premiers spectateurs Auvergnats du dernier Astérix à la sauce Guillaume Canet, le réalisateur. Ce dernier souhaitait faire un film familial et il semble avoir réussi. A l'issue de l'avant-première au cinéma le Paris, en centre-ville clermontois, le jeune Léopold était ravi : "J'ai bien aimé ! Il y avait de l'aventure et c'est drôle quand ils prennent de la potion magique et qu'ils font la bataille avec les romains". Même chose pour Logan, un grand fan des Gaulois : "J'ai presque tous les livres d'Astérix ! Le film était trop drôle, j'ai trop aimé".

ⓘ Publicité

Un peu d'Auvergne dans l'empire du Milieux

Certains se sont amusés à retrouver les paysages auvergnats dans le film. Des scènes ont été tournées dans la région au printemps 2021. C'est le cas d'Emilie, venue au cinéma en famille : "On a guetté ce passage-là. On aimerait en voir encore plus que cela bien sûr, mais c'était très bien !". Pour Alrick, les montagnes auvergnates "rajoutent de la beauté au film".

loading

Pour l'occasion, Guillaume Canet, qui en plus de réaliser le film joue le rôle d'Astérix, est venu hier au Ciné Dôme à Aubière. Il l'avait promis aux figurants auvergnats lors du tournage.