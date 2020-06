À Clisson, les irréductibles du Hellfest font vivre l'esprit du festival

Malgré l'annulation du Hellfest à Clisson à cause du coronavirus, quelques festivaliers ont fait le déplacement pour se retrouver entre copains et faire vivre l'esprit du festival. Au camping du Moulin ils sont une bonne quarantaine.

"Pour nous le Hellfest c'est un peu comme le premier jour du calendrier Maya, ou le nouvel an", affirme Thomas. Ce mordu de métal ne pouvait donc pas faire autrement que de venir à Clisson ce week-end malgré l'annulation du festival. Dans le camping du Moulin, une quarantaine d'autres fans ont fait comme lui. Certains projettent même d'aller sur le site même du Hellfest, face aux scènes vides, sur les pelouses désertes, comme pour un pèlerinage.

Des festivaliers solidaires avec les commerçants

"Il fallait être solidaire avec les commerçants du village et avec le camping. On vient tous les ans depuis longtemps alors il fallait que l'on fasse un geste", explique Delphine, venue de Franche-Comté. Même si c'est une goutte d'eau et que le camping est loin de faire le plein, l'arrivée de ces quelques festivaliers est en effet une bonne nouvelle pour les employés du camping qui ont pu récupérer quelques heures de travail.