A club de foot de Cheny dans l'Yonne, les joueuses attendent le grand début des bleues ce vendredi soir au Mondial

Yonne, France

ET les fans, on les trouve tout particulièrement dans les clubs football. L'Yonne compte en effet un millier de filles licenciées. Et elles sont une bonne trentaine dans le petit club de Cheny, des petites jusqu'aux seniors. Deux d'entre elles vont d'ailleurs avoir la chance de soutenir les françaises ce soir à Paris face à la Corée du Sud.

"Elles vont gagner ce premier match haut la main"

C'est le cas de Anne qui va vivre ce premier match au Parc des Princes . " C'est juste énorme, c'est un moment à vivre. Elles vont gagner ce premier match haut la main. Un petit avant gout avant les grands moments."

Alexandra y sera aussi. Vice-présidente du club de Cheny, elle croit en ces filles du foot. "Si elles arrivent jusqu'aux quarts de finale, on va se retrouver contre les Etats Unis. Si on arrive à les battre, on va en finale. Je crois en elles. "

Deux Français sur trois comptent suivre cette coupe du monde, même si seulement 8% disent bien connaitre les joueuses tricolores.

"Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, je regarde Instagram plusieurs fois par jour pour les voir à l'entraînement"

Pourtant, leurs visages sont de plus en plus connus du grand public selon Anne et Alexandra. "Il y a quand même des grands noms qui se démarquent : Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, Gaétane Thiney. Il y a de plus en plus de reportages aussi. Plus ça va plus on en parle. J'ai mes quatre filles qui font également du foot. On regarde Instagram plusieurs fois par jour. Les entraînements à Clairefontaine, les petits films, c'est sympa."

Ces fans de foot féminin de Cheny et d'ailleurs seront devant leur téléviseur ou au parc des Princes pour les plus chanceuses. Aucune ne veut manquer le début des joueuses de l'équipe de France ce soir. En espérant revivre l'épopée des garçons en Russie l'été dernier.