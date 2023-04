Fête du Luma : à Cluis, les bénévoles peaufinent les chars avant le 1er mai

Ce vendredi marque le début de quatre jours de festivités à Cluis dans l'Indre pour la traditionnelle Fête du luma. L'an dernier entre 10 et 12 000 personnes étaient venues dans ce village de 1000 habitants le temps des festivités. Manèges et pistes de danse seront au rendez-vous mais également la grande cavalcade du 1er mai, et il en faut des hangars pour abriter les six chars construits sur mesure par les 150 bénévoles.

Cette année, le thème est : les films cultes. Alors les adolescents rendent hommage à Ducobu. A quelques jours du défilé, il reste un peu de travail, explique Yanis, seize ans : "Au début, on était très en avance, mais là, en fait, on est en retard. Mais bon, ça va, on a presque fini. Il n'y a plus qu'à faire la tête, les détails, mais après ça va". Leur char est élaboré et comporte plusieurs mécanismes : "Il y a une machine à fumée dans le ventre de Ducobu", explique par exemple l'équipe de jeunes constructeurs.

Les jeunes de Cluis rendent hommage au film Ducobu. © Radio France - Pierre Frasiak

150 bénévoles fabriquent les chars

Dans la pièce d'à côté, Noé, onze ans, peaufine le char des Bronzés font du ski : "J'ai peint un ski et un sapin avec une autre personne. C'est tout pour l'instant". C'est déjà pas mal, puisqu'à quelques jours du défilé toutes les aides sont les bienvenues

L'équipage du Titanic. © Radio France - Pierre Frasiak

À quelques kilomètres de là, les "anciens" s'activent aussi. Leur char représente un film tourné dans le Berry, "Jour de fête", réalisé par Jacques Tati. Sur celui-ci, on retrouve les incontournables du films, explique Gilbert, un bénévole : "Il y a le manège, le restaurant, le petit hôtel et toute la panoplie ce cette place de Sainte-Sévère".

Les différents groupes travaillent depuis un mois et demi sur chacun des chars. Un investissement qui soude les habitants de Cluis. "C'est notre fête nationale à nous", glisse l'un d'entre eux, amusé. Tous ces bénévoles n'attendent qu'une chose : du Soleil le 1ᵉʳ mai pour un défilé réussi.

La char des "anciens" nous ramène dans le film de Jacques Tati, "Jour de fête", tourné dans le Berry. © Radio France - Pierre Frasiak

12 à 15 000 douzaines de lumas prévues pour ce week-end

Il y aura des chars… et des lumas ce week-end à Cluis. © Radio France - Pierre Frasiak

Mais la fête du luma c'est avant tout la fête du luma. Alors, le boucher-charcutier-traiteur du village, Benoît Noc, et ses équipes sont pied au plancher pour satisfaire la demande. Cette année, entre 12 et 15 000 douzaines d'escargots seront vendues. **"**J'espère qu'il y en aura plus mardi, lance Benoît Noc, mais normalement, il y en a plus. C'est pour ça que j'en fais de plus en plus tous les ans. Parce que, à chaque fois, j'en manque".

La fête du luma débute dès ce vendredi soir avec la fête foraine et la soirée dansante.