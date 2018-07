Cluis, Indre, Centre-Val de Loire, France

ll a connu quelques ellipses depuis sa création en 1959 mais le festival de théâtre de Cluis, (organisé tous les 2 ans depuis 1994) est toujours là et fête sa 30e édition ! Comme les années précédentes, une soixantaine de bénévoles amateurs du village, des alentours et parfois d'un peu plus loin, s'affairent sous la direction de professionnels du spectacle. A partir de ce jeudi 26 juillet, ils présenteront leur pièce qui sera joué à 11 reprises jusqu'au 5 août dans l'enceinte de la forteresse médiévale de Cluis !

"Grabuge à la Forteresse"

"Grabuge à la Forteresse" - une création originale de la metteure-en-scène Béatrice Barnes - rebondit sur une actualité particulière. Pour la toute première fois cette année, les bénévoles du Manteau d'Arlequin cohabitent dans la forteresse avec les bénévoles de l'association de sauvegarde des sites de Cluis qui intervient chaque été pour entretenir ce site médiéval. La pièce est une mise en abîme humoristique de cette cohabitation, compliquée par la venue de voyageurs du temps en provenance du Moyen Âge !

Rétrospective pour la 30e édition

Mais ce n'est pas tout, pour cette 30e édition, l'association le Manteau d'Arlequin a ouvert la boîte à souvenirs pour ressortir de vieilles reliques des représentations passées. Costumes, décors sont exposés sur le site toute la journée pour s'offrir une petite balade nostalgique et rendre hommage à cette tradition communale toujours bien vivante.

Infos pratiques : _Grabuge à la Forteresse_, 11 représentations du 26 juillet au 5 août. Chaque soir le spectacle commence à 22h après le dîner. L'entrée est de 12 euros, 8 euros en tarif réduit. Sur place une auberge ouvre ses portes à 19 heures. Repas à 13.5 euros - menu enfant à 6 euros. 285 spectateurs peuvent-être accueillis